Inköpare till Inköpsenheten
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Upphandlingssektionerna ansvarar för att genomföra upphandlingar genom hela upphandlingsprocessen, från behovs- och marknadsanalys till anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling samt uppföljning av avtal, i ett nära samarbete med representanter från Kriminalvårdens verksamheter. Sektionerna är även ett kvalificerat stöd till övriga verksamheter i upphandlings- och avtalsfrågor samt ansvarar för kontakten med Kriminalvårdens leverantörer i inköpsfrågor.
Arbetsuppgifter
Som inköpare på Kriminalvården kommer du arbeta med ett operativt inköpsarbete såsom förnyade konkurrensutsättningar, direktupphandlingar, mindre upphandlingar samt löpande affärsmässig avtalsförvaltning. Du kommer arbeta aktivt med att implementera avtal och därefter ta hand om inkommande frågor kring befintliga avtal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Stödja och vägleda Kriminalvårdens beställarorganisation samt övriga verksamheter i upphandlings- och avtalsfrågor.
* Ansvara för implementation av upphandlade avtal, inkl. tillse införande i e-handelssystem enligt gällande process.
* Ansvara för att informationen i avtalsdatabasen är ändamålsenlig och korrekt utifrån beslutad struktur.
* Hantera inkommande inköpsärenden via ärendehanteringssystem och e-post etc, vilket inkluderar att hantera begäran om allmän handling.
* Upprätta avtalsförlängningar och hantera prisjusteringar.
Arbetssituationen är ofta komplex och kräver mycket god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter. Rollen innebär mycket kontakt med människor via telefon och e-post, varför det är viktigt med ett trevligt bemötande och en hög servicegrad.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och kan strukturera upp ditt angreppssätt och driva dina processer vidare. Du är lyhörd, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare ser vi att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Eftergymnasial utbildning, med inriktning mot upphandling, inköp, ekonomi eller juridik eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Praktisk erfarenhet av arbete inom inköps- eller upphandlingsområdet.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* God data- och systemvana samt goda kunskaper i MS Officepaketet.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av elektroniska upphandlingsverktyg såsom TendSign eller liknande.
* Erfarenhet av e-handelsverktyg såsom Proceedo eller liknande.
* Erfarenhet av att genomföra offentliga upphandlingar.
* Erfarenhet av kategoristyrt inköpsarbete.
* Kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig lagstiftning relaterat till detta område.
* Kunskap i att ställa och formulera rätt krav baserat på behov.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Distansavtal tillämpas. Flextid
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Norrköping.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319229".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
Kriminalvården, Inköpsenheten Kontakt
OFR/ST
Nilla Mölk 077-228 08 00
