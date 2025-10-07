Inköpare till Husqvarna AB
Vi söker en driven Inköpare på 50% som vill spela en nyckelroll i att forma framtidens leverantörsrelationer och driva strategiska besparingsinitiativ. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I denna dynamiska roll kommer du att agera en viktig länk mellan strategiskt och operativt inköp, med särskilt fokus på projektinköp mot indirekt material. Du kommer att driva viktiga besparingsinitiativ, implementera kategoristrategier och utveckla långsiktiga leverantörsrelationer i ett tvärfunktionellt team. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter och chansen att arbeta med strategiskt viktiga projekt.
Dina arbetsuppgifter
• Leda och driva inköpsprojekt kopplade till MRO-material och leverantörer samt projekt inom Facility & Construction.
• Identifiera, utveckla och följa upp besparingsmöjligheter i fabriker och verksamheten.
• Säkerställa att kategoristrategier för indirekt inköp efterlevs vid projektinköp och i produktionsenheterna.
• Stötta produktionen och verksamheten i att hitta lösningar inom befintlig leverantörsbas och bygga långsiktiga partnerskap.
• Bidra till förbättrad datakvalitet genom uppbyggnad, underhåll och utveckling av prislistor och masterdata.
• Arbeta nära strategiskt inköp, operativt inköp, produktion och underhåll för att säkerställa effektiva och hållbara inköpslösningar.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk utbildning/bakgrund, förslagsvis inom maskinteknik, processteknik eller likvärdigt.
• Erfarenhet av indirekt inköp och en dokumenterad förmåga att leda och driva inköpsprojekt.
• God systemvana och intresse för masterdatahantering.
Det är meriterande om du har
• Förmåga att bygga starka nätverk och identifiera nya affärsmöjligheter.
• Erfarenhet av att agera länk mellan strategiska och operativa inköpsfunktioner.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Ersättning
