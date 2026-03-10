Inköpare till Huddig i Hudiksvall
2026-03-10
Huddig utvecklar, tillverkar och säljer HUDDIG grävlastare till linjebyggnad-, järnvägs-och entreprenadbranschen. Vårt varumärke HUDDIG har länge varit marknadsledande bland grävlastare på den svenska marknaden. Vi erbjuder den ultimata lösningen för effektivt arbete City, Cable och Rail.
Huddigs grävlastare är efterfrågade över hela världen och vi har auktoriserade försäljare i många länder. Vi växer kontinuerligt på nya marknader. Vårt huvudkontor och produktionsanläggning ligger i kustsamhället Hudiksvall, en stad känd för att producera flera globala marknadsledande företag inom många olika branscher.
Vill du spela en nyckelroll i att säkerställa effektiva och hållbara leverantörsrelationer? Trivs du i en dynamisk miljö där du får kombinera taktiskt med dagliga operativa beslut? Då är det här rätt roll för dig!
Vi söker nu en Inköpare till oss i Hudiksvall!Arbetsuppgifter
Som Inköpare hos oss ansvarar du för relationen och det kommersiella upplägget med leverantörer. Du blir en central partner både internt och externt och arbetar med allt från strategiskt leverantörsarbete till operativa beställningar och uppföljning. Tillsammans med kollegor från olika delar av verksamheten tar du fram inköpsstrategier och skapar en effektiv och hållbar materialförsörjning.
Ditt dagliga arbete består av att säkerställa kapacitet och volymer, beställningar, avrop, leda leverantörsmöten, prisförhandlingar, avtal, leverantörsval, logistikupplägg, produktförändringar, system och artikelvård mm.Profil
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonom, supply chain eller motsvarande erfarenhet. Erfarenhet från tillverkningsindustrin samt affärssystemet Monitor är meriterande.
Som person är du strukturerad, du organiserar och planerar ditt arbete och håller satta deadlines. Du ser möjligheter att förbättra och utveckla processer och arbetssätt samt trivs att samarbeta och har enkelt att bygga relationer.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta chefsrekryterare Jennie Helmersson på tel 073-351 27 05, jennie.helmersson@clwork.se
. Ansök gärna så snart som möjligt dock senast den 29 mars 2026 via www.clockworkpeople.se. Ersättning
