Inköpare till högteknologisk verksamhet
Vill du arbeta i en produktionsnära inköpsroll där du får kombinera affärsmässighet, struktur och samarbete i en tekniskt avancerad miljö? Nu söker vi en inköpare till vår kund i Järfälla.
Om uppdraget
I denna roll blir du en del av det operativa inköpsteamet och arbetar nära produktion, teknik och kvalitet. Du ansvarar för att säkerställa effektiva inköp och god leverantörsdialog i en miljö där struktur, tempo och samarbete är avgörande.
Du får en viktig roll i att driva inköpsarbetet framåt och bidra till att skapa stabila och effektiva flöden.
Vår kund
Vår kund är ett ledande bolag inom försvar och säkerhet med uppdrag att bidra till trygghet för samhällen och nationer. Genom utveckling av avancerade tekniska lösningar stärker de förmågan att skydda människor och samhällsviktiga funktioner. Verksamheten omfattar utveckling, produktion och underhåll av system inom bland annat flyg, vapensystem, sensorer, ledningssystem och marina lösningar och utgör en central del av Sveriges och andra länders försvarsförmåga.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Ansvara för operativa inköp kopplat till produktionen
Säkerställa tillgång på material och komponenter
Hantera leverantörskontakter och följa upp leveranser
Arbeta i affärssystem (IFS) samt i Excel
Samarbeta nära produktion, kvalitet, konstruktion och andra interna funktionerProfil
Skallkrav:
Relevant utbildning (t.ex. maskin, industriell ekonomi eller inköp)
Minst 2 års erfarenhet som inköpare gärna mot elektronik
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av inköp inom industri
Erfarenhet av elektronikinköp, gärna kopplat till egendesignade produkter
Erfarenhet av IFS eller liknande affärssystem
Erfarenhet av strukturerad underlagshanteringDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Driven och initiativtagande
Strukturerad och noggrann
Analytisk och datadriven
Kommunikativ och relationsskapande
Övrig information
Placeringsort: Solna
Omfattning: Heltid, uppdrag på 12 månader
Start: Enligt överenskommelse
Du kommer att vara anställd som konsult via Framtiden under uppdraget.
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
