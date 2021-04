Inköpare till GKN ePowertrain i Köping - Norén & Lindholm AB - Inköpar- och marknadsjobb i Köping

Prenumerera på nya jobb hos Norén & Lindholm AB

Norén & Lindholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Köping2021-04-07Här erbjuds du att jobba i en internationell miljö hos ett väletablerat och ledande företag inom automotive industrin. Du ingår i vårt lokala inköpsteam om 5 medarbetare som jobbar med inköp av direkt och indirekt material samt leverantörskvalité.Om du vill arbeta i en internationell miljö med många välkända varumärken är detta ett tillfälle du inte bör missa!JobbetDu kommer vara en av tre som ansvarar för inköp och avtal avseende direkt material för Köpingsfabrikens räkning. Din roll innebär ansvar för fabrikens inköp av bl a smiden och produktgrupp lager. Ansvaret innebär också att tillsammans med globala kategoriinköpare utforma och implementera effektiva strategier inom ditt kategoriansvar. Du rapporterar till vår Plant Purchasing Manager.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är bl a attSäkerställa bästa förhållande mellan pris, kvalitet och leverans.Bedriva VA/VE-aktiviteter tillsammans med leverantörerna.I nära samarbete med SQA (Leverantörskvalitet) inom kategorin.Samarbete vid kvalitetsproblem.Söka och utvärdera nya leverantörer för löpande produktion.Genomföra förhandlingar och avtalsskrivningar för lokala leverantörer.Driva förbättrings- och rationaliseringsförslag.Tjänsten är placerad i Köping och resor förekommer i tjänsten.2021-04-07Vi ser helst att du har en relevant akademisk examen eller en YH utbildning inom inköp samt några års erfarenhet som inköpare, gärna från tillverkningsindustrin. Du har lätt för att uttrycka dig på såväl svenska som engelska i både tal och skrift.PersonlighetSom person är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra och bygga långsiktiga relationer. Du är beslutsam och självständig samt har ett stort eget driv av att se resultat, såväl individuella som för teamets och företagets räkning.GKN Automotive Köping is a center of excellence for AWD systems (four-wheel drive) in the passenger car market. It is a modern production-oriented engineering company with a state-of-the-art machine park and the employees provide the company's global customers with market-leading products. The company has production and product development in Köping where we have about 900 employees. The challenges of the future are met with strength, ingenuity and perseverance. Feel free to read more at www.gknautomotive.com Låter den här tjänsten intressant? Vi berättar gärna mer! Kontakta ansvarig rekryterare Anders Råberger på 070-77 88 743 eller anders@norenlindholm.se Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se eller genom knappen nedan snarast, Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Hos N&L testar vi tidigt i rekryteringsprocessen, både på ett logiskt och personligt plan. Med hjälp av Alva Labs genomför vi en objektiv rekryteringsprocess. Testerna tar ungefär 10 minuter vardera.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Norén & Lindholm AB5675462