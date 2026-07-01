Inköpare till Fysiska institutionen
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen / Inköpar- och marknadsjobb / Lund Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lund
2026-07-01
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Fysiska institutionen vid Lunds universitet söker en inköpare.
På fysiska institutionen bedrivs det världsledande utbildning och forskning inom flera olika forskningsfält. Institutionen är forskningsintensiv och vi bedriver både grund- och tillämpad forskning. Fysiska institutionen är en av universitetets största institutioner med ca 420 medarbetare och med en omsättning på drygt 500 miljoner kr.
Institutionens kansli består av ca 35 personer som stöttar kärnverksamheten med service inom bland annat administration, ekonomi, inköp och kommunikation.
Vi söker nu en inköpare med uppdraget att arbeta med direktupphandlingar, avtalsuppföljning samt stöd till verksamheten i inköpsfrågor.
Inköparen kommer att rapportera till institutionens administrativa chef.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
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Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta ett helhetsansvar för direktupphandlingar, avtalsuppföljning och att vara ett stöd till verksamheten i inköpsfrågor.Som statlig myndighet ska Lunds universitet följa Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Du kommer att:
koordinera och utföra direktupphandlingar samt förnyade konkurrensutsättningar i Kommers i samarbete med bl. a tekniska specialister inom fysik.
stötta verksamheten i:
kravställning, omfattning.
utvärdering, kriterier och process.
säkerställa efterlevnad av gällande lagar (LOU) och interna processer.
förtydliga frakt, tull och leveransvillkor samt övriga standardparagrafer i avtalshanteringen.
skriva avtal.
delta i inköpsnätverk inom Lunds universitet och sprida kunskap angående inköp inom institutionen.
ta fram rutiner, styrdokument och statistik relaterat till inköp och upphandling.
aktivt utbilda kollegor gällande LOU och våra processer.
samordna inköpsgruppens arbete.
hantera diarieföring och begäran om utlämningar av allmänna handlingar kopplat till upphandlingar.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker en person som är prestigelös, har bra samarbetsförmåga och kan skapa förtroende och goda relationer. Du behöver kunna hantera arbetstoppar och jobba i högt tempo där du hanterar flera uppgifter parallellt. Det är också viktigt att du är noggrann och strukturerad och planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt och systematiskt sätt för att klara tidsramarna.
Krav för anställningen är:
Minst 4 års erfarenhet av arbete med offentlig upphandling.
Relevant utbildning inom upphandling alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Självständigt ha ansvarat för att genomföra avrop och direktupphandlingar inom LOU i närtid.
Självständigt ha genomfört avrop genom förnyad konkurrensutsättning på statligt ramavtal för offentliga myndigheter inom området som resulterat i avtal.
Goda kunskaper inom LOU och samtliga delar som ingår i en upphandlingsprocess.
Erfarenhet av inköpsarbete inom forskningssektorn.
Minst 4 års erfarenhet av att arbeta i upphandlingssystemet Kommers.
Erfarenhet av att utveckla och driva förbättringsprocesser och att effektivisera administrativa flöden.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska.
Förmåga att bedriva ditt arbete systematiskt och proaktivt.
Förmåga att samarbeta med olika intressenter och skapa goda relationer.
Erfarenhet som avtalsansvarig i offentliga avtal bl.a. frågor kring tullklarering, leveransvillkor, logistik, förseningsklausuler.
Erfarenhet av dokumentation och diarieföring i diarieprogrammet W3D3 i samband med direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av att ha arbetat inom upphandlingsprocesser på leverantörssidan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann, har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang.
Stor vikt läggs också på hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet på institutionen för en hållbar och positiv utveckling.Övrig information
Tillsvidareanställning, 100 %
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde 1 oktober 2026.
Anställningen kommer att vara placerad vid Fysiska institutionen.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.www.fysik.lu.se
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 118 (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9986192