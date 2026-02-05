Inköpare till framtidssäkrad bransch!
2026-02-05
Vill du vara med på en spännande tillväxtresa? Vår kund växer kraftigt och behöver förstärka sitt team med en driven och engagerad inköpare. Kanske är det du? Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Som inköpare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa stabila leveranser i den dagliga verksamheten. Du arbetar främst med befintliga leverantörer och artiklar, där du koordinerar inköpsflöden, följer upp priser och ledtider samt stöttar organisationen vid förändringar, revisioner och behov av alternativa lösningar. Du kommer att ingå i ett team som präglas av samarbete och engagemang.
Denna roll passar dig som är tekniskt lagd och har erfarenhet från industri eller liknande teknisk miljö. Du söker en utmaning och är redo att ta nästa steg i karriären - gärna i en roll där både nationella och internationella resor för att träffa leverantörer kan förekomma. Du har ett skarpt öga för detaljer och hittar lösningar där andra kanske går bet. Du trivs med att bygga relationer, arbeta strukturerat och tänker alltid ett steg längre. Om du gillar att kombinera teknik, problemlösning och varierade kontaktytor kan detta vara din nästa roll.
Du erbjuds
Vi erbjuder en möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa i ett företag som värdesätter sina anställda. Här finns goda utvecklingsmöjligheter och en dynamisk arbetsmiljö. Möjlighet till tre dagars arbete på plats och två dagar hemifrån när du är varm i kläderna.
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för löpande inköp och koordinering av befintliga artiklar, inklusive prisuppdateringar, revisioner och offertförfrågningar
• Ha tät dialog med leverantörer och interna intressenter, samt aktivt följa upp leveranstider, priser och avvikelser
• Identifiera och flagga risker såsom ökade ledtider eller kostnader, samt bidra till att hitta alternativa lösningar vid behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att arbeta med inköp, gärna från tekniskt eller industriellt inköp
• På daglig basis kan vara på site i Ludvika
• Talar och skriver obehindrat på engelska då detta är koncernspråket som används dagligen
• Har viljan och möjligheten att resa i tjänsten några gånger om året, både nationellt och internationellt
Det är starkt meriterande om du har
• En ingenjörsutbildning inom relevant område eller likvärdig erfarenhet inom industri
• Obehindrade kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av att arbeta i SAP
• Erfarenhet av inköp i en liknande organisation
• Förmåga att läsa ritningar och elscheman
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Målmedveten
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund befinner sig i en stark tillväxtfas och söker nu en strategisk inköpare för att stärka teamet. Du kommer att arbeta tillsammans med ett engagerat team och ha möjlighet att påverka och utveckla inköpsprocesserna. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
