Inköpare till företag inom fordonsindustrin
Perido AB / Inköpar- och marknadsjobb / Arvika
2026-01-14
Vill du arbeta i en utvecklande inköpsroll med stor möjlighet att påverka? Är du en driven och engagerad inköpare som vill bli en del av en nationell inköpsorganisation och bidra till inköp för fabriker runt om i Sverige? Här får du kombinera strategiskt och operativt arbete i ett nära samarbete med både lokala och nationella kollegor, i en roll som formas och utvecklas över tid.Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en inköpare till vår kund, en välkänd aktör inom fordonsindustrin. Tjänsten är placerad på plats Arvika.Arbetsuppgifter
I rollen som inköpare blir du en viktig del av företagets inköpsorganisation på Sverigenivå, där du tillsammans med kollegor bidrar till att säkerställa ett effektivt och välfungerande inköpsarbete för samtliga svenska fabriker. Du ingår i en nationell inköpsgrupp med cirka 30 inköpare, där samarbete, kunskapsutbyte och gemensamma arbetssätt står i centrum. Samtidigt har du en nära vardaglig samverkan med det lokala teamet i Arvika, som består av fyra personer och där ni tillsammans driver det operativa inköpsarbetet framåt.
Som inköpare arbetar du med inköp till alla företagets fabriker i Sverige, vilket ger en bred och varierad roll med många kontaktytor. Sortimentet är under utveckling och kommer att formas över tid, vilket skapar goda möjligheter att påverka både arbetssätt och rollens innehåll. Du får vara med och bygga strukturer, utveckla processer och bidra med nya idéer i takt med att verksamheten växer.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är drivande och initiativrik, med förmåga att ta ansvar och aktivt driva processer framåt. Rollen kräver en person som inte väntar på instruktioner utan själv identifierar förbättringsmöjligheter och agerar proaktivt. Samtidigt är det viktigt att vara prestigelös och social, då inköpsarbetet ofta sker i nära samarbete med både interna och externa parter. Genom att vara öppen, lyhörd och samarbetsvillig bidrar du till en positiv teamkänsla och ett effektivt arbetsklimat där gemensamma mål står i fokus.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet inom inköp
Goda kunskaper inom SAP
Goda kunskaper inom MS Office
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-01-31. Start 2026-02-02.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare för denna tjänst är Charlotte Crowley som kan nås på mejl charlotte.crowley@perido.se
. De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35622 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
