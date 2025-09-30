Inköpare till Forenede A/S med placering i Malmö
2025-09-30
Vill du vara med och göra skillnad för äldreomsorgen?
Hos Forenede A/S söker vi dig som vill vara med på vår resa mot att utveckla en serviceinriktad, trygg och kvalitativ inköpsavdelning. Vi är i tillväxtfas: vårt moderna huvudkontor ligger i utkanten av Malmö och vi samarbetar med både svenska och danska intressenter - allt med fokus på god kvalitet, kostnadseffektivitet och säkerhet inom äldreomsorg och Facility. Som inköpare hos oss spelar du en avgörande roll i att säkerställa att våra verksamheter alltid har rätt förutsättningar för att kunna erbjuda bästa möjliga service. Din insats bidrar direkt till trygghet och livskvalitet för de människor vi finns till för.
I rollen rapporterar du till vår Head of Procurement och blir en viktig del av ett nära samarbete med kollegor inom ekonomi, verksamheterna och övriga stödfunktioner. Tillsammans bygger ni upp effektiva och långsiktigt hållbara inköpsprocesser - men du får också frihet att självständigt driva egna projekt från början till slut. Arbetet omfattar allt från att analysera behov, kravställa och förhandla med leverantörer till att utveckla strukturer och rutiner som skapar både kvalitet och kostnadseffektivitet.
Du blir helt enkelt en nyckelperson i vår utvecklingsresa, där dina idéer och ditt engagemang får stort genomslag.
Vem är du?
Du är en person som har lätt för att analysera, lösa problem och hitta strukturer även i komplexa situationer. Du är en god kommunikatör och uppskattar samarbetet inom och utanför av organisationen. Du är serviceinriktad och lyhörd - du ser verksamheterna som dina kunder och vill bidra till deras bästa. Din initiativförmåga gör att du gärna tar ansvar för dina egna uppgifter och drivs av att utveckla arbetssätt tillsammans med andra. Framför allt har du en naturlig förmåga att arbeta med kvalitet och säkerhet i fokus.
Dina arbetsuppgifter och ansvar
Du kommer att arbeta operativt med inköpsprocesser från idé till leverans - med fokus på:
Category Management
Kostnadsminimering, kalkylering och optimering
Kontroll och uppföljning av kostnader
Undersöka, jämföra och utvärdera leverantörer för både varor och tjänster
Kravställa produkter/tjänster och säkerställa att de lever upp till våra höga kvalitets- och säkerhetskrav
Bidra till beslutsunderlag mot ledningen
Samarbetar nära ekonomifunktionen och verksamheterna för att förstå deras behov och leverera god service

Kvalifikationer
Detta är en vikarierande tjänst på minst 12 månader med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.
Inköpsutbildning eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig
1-2 års erfarenhet som inköpare
Mycket god förmåga med siffror och förståelse för inköpsprocesser
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av category management
Erfarenhet av att kravställa produkter/tjänster
Flytande svenska i tal och skrift; danska eller förståelse för danska är meriterande
Det här erbjuder vi dig
En arbetsmiljö där ansvar, engagemang och omtanke är mer än ord - vår värdegrund genomsyrar vardagen.
Möjlighet att växa, både professionellt och personligt, genom lärande uppgifter och utvecklande samarbeten.
Moderna, trivsamma kontorsmiljöer och en arbetsplats med hjärta där kollegor stöttar varandra.
Konkurrenskraftiga villkor och trygghet genom fast anställning och kollektivavtal.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5 500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
2025-10-24Kontaktperson för detta jobb
Kristoffer Nettleingham, Head of Procurement
E-postadress: kristoffern@forenede.dk
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Elin Mavi elimav@forenedecare.se Jobbnummer
9532551