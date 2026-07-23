Inköpare till Elicron
Bravura Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Ånge Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Ånge
2026-07-23
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Ånge
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Det här är en roll för dig som vill arbeta operativt med inköp men samtidigt ha påverkan på hur arbetet bedrivs. Du får eget ansvar för leverantörer och kategorier, arbetar nära offertarbete och orderflöde och blir en självklar kontaktpunkt både internt och externt i en verksamhet där inköp är affärskritiskt.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Elicron.Om företaget
Elicron utvecklar och tillverkar högpresterande anoder och katoder för industriellt bruk. Produkterna används globalt inom områden som vattenrening, metallproduktion, energiöverföring och andra krävande industriprocesser. Bolaget bildades 2025 genom sammanslagningen av svenska Permascand och nederländska Magneto Special Anodes och ägs idag av Altor.
Företaget är i stark tillväxt och förväntas mer än dubbla sin omsättning inom tre år. Elicron har fabriker i Sverige, Nederländerna och Kina samt en partnerfabrik i USA. Koncernspråket är engelska och verksamheten präglas av internationella kontaktytor, och ett högt informationsflöde.
Lär mer på hemsidan: ElicronDina arbetsuppgifter
I rollen som inköpare ansvarar du för att genomföra avrops‐, projekt‐ och diverseinköp och säkerställer att leveranser sker enligt plan genom aktiv leveransbevakning. Du arbetar löpande med att infordra, granska och bedöma offerter, förhandlar villkor och väljer leverantör utifrån affärsmässiga och kvalitativa kriterier innan du genomför inköpet. Rollen innebär ett nära samarbete med offertingenjörer, där du stöttar både i offertskedet mot kund och i nästa steg när ordern är lagd genom att säkerställa priser, ledtider och eventuella uppdateringar kopplade till pågående kund- eller projektärenden.
Du ansvarar för att lägga inköpsorder, orderbekräfta och följa upp leveranser i affärssystemet Monitor samt för att kontrollera och godkänna leverantörsfakturor, identifiera avvikelser och bevaka företagets affärsmässiga intressen. I rollen ingår även att godkänna och registrera nya leverantörer samt att arbeta strukturerat med utvärdering och kvalitetssäkring av leverantörer inom de kategorier du ansvarar för. Här är även hållbarhet en viktig del i arbetet. Du ingår avtal med frekventa leverantörer och hanterar reklamationer, tvister och garantiärenden som uppstår inom ramen för genomförda inköp. Inköpsarbetet är brett och kan omfatta såväl tekniskt material och bearbetning som indirekt material och tjänster, vilket kräver god prioriteringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt i en vardag där behoven kan variera över tid.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Högskoleexamen/YH-utbildning inom relevant område (inköp, logistik, ekonomi eller teknik)
Erfarenhet av operativt inköpsarbete, gärna från tillverkande industri
Vana att arbeta i affärssystem (gärna Monitor) och hantera hela inköpsflödet från order till leverans
Mycket god kommunikativ förmåga i dialog med både interna och externa parter
Goda kunskaper i Svenska och engelska i både tal och skrift
I rollen behöver du vara trygg i att ta ansvar för ditt område och driva inköpsärenden hela vägen i mål. Du kommunicerar tydligt och sakligt, följer upp det du lovar och har lätt för att samarbeta med både kollegor och leverantörer. Du arbetar strukturerat, är noggrann i detaljer som priser, villkor och leveranstider, och har ett naturligt servicefokus i mötet med interna funktioner. Du trivs i en vardag där prioriteringar kan ändras och där arbetet kräver både framförhållning och flexibilitet.
Elicrons värdeord: Pålitlig i grunden - Utmanare i själ och hjärta - Engagerade i hjärtat
Övrig information
Semesterperioden just nu gör att rekryteringsprocessen tar lite längre tid. Löpande urval görs under sommaren och intervjuer sker från mitten av augusti.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Ljungaverk Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Vi genomför alkohol- och drogtester, personlighetstester samt bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7634153-2112675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
840 10 LJUNGAVERK Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10009794