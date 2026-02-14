Inköpare till Caverion, AstraZeneca Södertälje
2026-02-14
Är du en driven person med passion för inköp och hållbarhet? Vill du ta en nyckelroll i ett framgångsrikt företag i ständig tillväxt? Vi söker en inköpare, hållbarhet & leverantörsutveckling till Caverion, AstraZeneca Södertälje
Caverion har ett samarbetsavtal med det globala, innovationsdrivna läkemedelsföretaget AstraZeneca för drift och underhåll av fastigheterna i Södertälje. Caverion och AstraZeneca är båda företag som vill ligga i framkant avseende ett hållbart samhälle.
En del av vårt uppdrag är arbetet med att jobba proaktivt med våra inköp och de leverantörer som är en stor del av våra leveranser.
Nu söker vi en inköpare som arbetar med hållbarhetsfrågorna hos våra leverantörer.

Om tjänsten
Du erbjuds ett självständigt och utvecklande arbete med ansvar för våra lokala operativa inköpsaktiviteter. I rollen är du spindeln i nätet att säkerställa att rutiner och information som finns runt inköp och hållbarhet efterlevs och att de samarbetsavtal som vi har med våra leverantörer fungerar och följs upp.
I rollen som inköpare kommer du vara engagerad i stora delar av vår leverans med allt från inköpsavtal, förhandlingar, uppföljningar och vara den som leder och stödjer våra leverantörer.
Du och dina kollegor stöttar och utvecklar leveransen till kunden. Ni tar fram och föreslår förbättrings- och förändringsförslag samt tillsammans med kunden utvecklar vårt gemensamma arbete. Som inköpsansvarig kommer du även utbilda och stötta våra chefer inom organisationen så att vår verksamhet följer kunden och våra riktlinjer
Exempel på arbetsuppgifter
* Ansvarig för hållbara inköp enligt uppdragskrav
* Redovisa status för hållbarhet och kvalitet.
* Driva samarbetsforum med våra leverantörer
* Medverka i innovation och förbättringsarbete.
Vem är du
Vi tror att du är en engagerad lagspelare som drivs av att göra skillnad inom inköp och omställningen till ett hållbarare samhälle.
Du har eftergymnasial utbildning inom inköp och/eller hållbarhet, gärna högskole- eller universitetsexamen, och några års erfarenhet av inköpsarbete där du arbetat självständigt med avtal, uppföljning och leverantörsdialog.
Du har ett gediget kommersiellt intresse och gärna med en bakgrund inom installation, säkerhet, automation eller grossistföretag med koppling till Caverions teknikområden.
Som person är du kommunikativ, strukturerad och pragmatisk. Du vågar driva, prioritera och ta initiativ samtidigt som du är lyhörd och trygg i samarbeten. Du trivs när du får skapa ordning och göra det lätt för andra att göra rätt.
Vi söker dig som har:
* Tidigare erfarenhet av projektledning.
* Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kartläggning och utveckling av processer.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Våra medarbetare är vårt hjärta
Vi är stolta över hur vi lyckas tillsammans - genom samarbete, engagemang och kompetens. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår digitala utbildningsplattform ger dig tillgång till kurser och certifieringar som håller dig i framkant inom ditt område.
Caverion erbjuder
* Ett stabilt företag med stark lokal närvaro och spännande kunder.
* Ett team med hög kompetens och god sammanhållning.
* Möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar inom Caverion.
* En positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö med fokus på säkerhet.
* Attraktiv förmånsportal - friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
Ansökan & Kontakt
I denna rekrytering samarbetar Caverion med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Sara Bahlenberg, rekryteringskonsult, 070-790 86 26, sara.bahlenberg@jeffersonwells.se
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Välkommen med din ansökan!
Kort om Assemblin Caverion Group
Vi formas av våra omgivningar. Genom att göra dem smarta och hållbara, ser vi på Caverion till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln - från design och konstruktion och rådgivande tjänster, till installation av fastighetstekniska bastjänster och smarta, digitala lösningar, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility Management - för byggnader, infrastruktur, industrier och industriprocesser. Våra beställare stöttas av över 15 000 kunniga medarbetare från nio länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2023 till EUR 2.5 miljarder. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Caverion

Kontakt
Sara Bahlenberg
sara.bahlenberg@jeffersonwells.se
