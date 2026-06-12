Inköpare till BE-GE Seating AB
Eterni Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Oskarshamn Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Oskarshamn
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige
Vi söker en nytänkande och affärsdriven Inköpare som vill ta stort ansvar och som vill vara med och utveckla inköpsarbetet framåt.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Du skapar värden genom smarta, hållbara och kostnadseffektiva leverantörsrelationer. Med din kommunikativa förmåga och ditt driv bidrar du med ett effektivt och värdeskapande arbete.
Som inköpare hos Be-Ge Seating har du en central roll i att säkerställa att våra produkter håller hög kvalitet samt driver och utvecklar inköpsarbetet med särskilt fokus på leverantörsbas, förhandling och kostnadsoptimering. Du ansvarar för att utveckla och optimera leverantörsbasen samt driva inköpsprocesser som bidrar direkt till företagets strategiska mål. Rollen innebär ett nära samarbete med interna funktioner, kunder och leverantörer.
Vi erbjuder en omväxlande vardag där du får möjlighet att påverka, driva frågor framåt och arbeta med stort eget ansvar. Hos oss får du använda och utveckla din kompetens inom både strategiskt inköp och ditt innovativa tankesätt.
Dina övergripande arbetsuppgifter kommer att innefatta att:
Ansvara för inköp av material och komponenter samt säkerställa leveranser i tid, rätt kvalitet och till rätt kostnad
Identifiera, utvärdera och utveckla leverantörer i linje med företagets krav och mål
Förhandla avtal och villkor med leverantörer
Delta i och driva förbättringsarbete kopplat till inköpsprocesser och kostnadseffektivisering
Samarbeta tvärfunktionellt med produktion, R&D och kvalitet för att optimera affär och produkt
Säkerställa att inköp sker i enlighet med gällande lagar, krav och hållbarhetsmål
Delta i projekt kopplade till nya produkter och förändringar i befintligt sortiment
Bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med leverantörer
Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö där affärsmässighet, struktur och relationsbyggande är i fokus.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du har en eftergymnasial utbildning gärna mot inköp eller logistik. Utöver din utbildning har du erfarenhet av inköp inom tillverkningsindustrin, meriterande med koppling mot fordonsindustrin, och har god förståelse för hela produktionsflödet samt är van vid att jobba i projektform. Du är van att arbeta i affärssystem och har god förståelse för inköpsprocesser.
I rollen är du en viktig länk mellan leverantörer och interna funktioner. Genom tydlig kommunikation och god affärsförståelse driver du arbetet framåt och skapar värde för verksamheten. Du har ett helhetsperspektiv och arbetar proaktivt med att identifiera förbättringsmöjligheter och hantera utmaningar.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du har ett starkt eget driv och tar ansvar för dina uppgifter från start till mål. Du trivs med att samarbeta och ser värdet i att bygga långsiktiga relationer, både internt och externt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av affärssystem som Monitor samt kunskaper inom förhandling och leverantörsutveckling. Du behärskar svenska och engelska flytande samt har B-körkort.
Är det dig vi söker? Välkommen till Be-Ge Seating!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Inköpare är en direktrekrytering där du blir anställd av BE-GE Seating AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIGT
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anikka Lindström på anikka.lindstrom@eterni.se
eller 070-935 40 66.
Plats: Oskarshamn
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
572 55 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Be-Ge Seating AB Kontakt
Anikka Lindström anikka.lindstrom@eterni.se Jobbnummer
9961988