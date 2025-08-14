Inköpare till Assalub i Åtvidaberg!
Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Åtvidaberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Åtvidaberg
2025-08-14
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Söderköping
, Norrköping
, Boxholm
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av inköp och är dessutom en fena på struktur? Vill du arbeta i ett decentraliserat företag med härliga kollegor? Då ska du söka rollen som inköpare till Assalub i Åtvidaberg! Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
• Självständigt arbete med hela processen från att se ett behov av material till förhandling till inköp
• Inköp (direkt och indirekt)
• Leveransbevakning
• Förhandling
• Fastställa priser
• Kontakta leverantörer
• Aktiv roll i att utveckla avdelningen framåt
• Identifiera, utveckla och säkra leverantörsbasen för att möta företagets framtida behov.
• Du kommer främst jobba i affärssystemet Monitor
För att lyckas i rollen som inköpare ser vi att du är en noggrann och strukturerad person. Du är också prestigelös och är inte rädd för att fråga och komma med nya idéer. Är du dessutom en fena på att knyta an relationer med både kollegor och leverantörer kommer du ha stor tillgång till det i rollen som inköpare.
Vi söker dig med...
• Eftergymnasial utbildning inom inköp, YH, universitetsexamen eller gymnasial utbildning kombinerat med minst 1 års erfarenhet av inköp
• God förmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten
• Erfarenhet av operativt inköp
• Erfarenhet av förhandlingar och att skriva avtal
• Jobbat i Monitor
Du erbjuds
Hos Assalub kommer du att arbeta i ett litet bolag med högt i tak där nya idéer om hur det dagliga arbetet kan utvecklas välkomnas. Det är ett decentraliserat bolag med prestigelösa och snälla kollegor. Man har en stor flexibilitet och arbetet sker under eget ansvar. Hos Assalub kommer du att välkomnas av kollegor med olika erfarenheter och arbetsuppgifter. Man har då och då aktiviteter för att upprätthålla sammanhållningen, det kan vara allt från en grillkväll till en fisketur. Det finns stora möjligheter att utvecklas och vara med och påverka det dagliga arbetet framåt.
Om Assalub
Assalub är ett privatägt företag med huvudkontoret, lagret och produktutvecklingen i Åtvidaberg. De tillverkar och säljer smörjsystem till processindustrin i Sverige och runt om i världen. De utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för rationell smörjautomation. Detta omfattar utrustning för både manuella och automatiska smörjsystem, men även utrustning för hantering av smörjmedel. Förutom Åtvidaberg håller de till i Sundsvall, Eslöv och Stockholm. Exporten är viktig likväl som den inhemska marknaden. De största kunderna finns inom stål- och pappersindustrin. Assalub är väldigt nischade och deras konkurrenter finns mestadels utomlands.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att bli anställd direkt hos Assalub.
Rekryteringsprocess
Intervju (Framtiden)
Personlighetstest
Intervju hos Assalub
Registerkontroll och kreditupplysning
BeslutAnställningsvillkor
Start: omgående/enligt överenskommelse
Arbetstider: 7.30-16.30 med flex
Ort: Åtvidaberg
Omfattning: 100% heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51121_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com Jobbnummer
9458656