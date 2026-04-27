Inköpare sökes till uppdrag i Umeå
2026-04-27
Vill du arbeta i en teknisk miljö där varje projekt är unikt och där inköp är en viktig del av framgången? Vi på StudentConsulting söker nu en inköpsspecialist till ett spännande konsultuppdrag hos ett internationellt bolag inom life science i Umeå.
Uppdraget startar i maj och pågår i minst ett år, med god chans till förlängning. Du arbetar på plats hos kunden.
Om rollen
Du blir en del av en projektbaserad organisation som utvecklar kundanpassad utrustning. Arbetet sker nära teknik, produktion och projektledning, där du säkerställer att rätt material finns på plats i rätt tid.Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Planera och koordinera inköp kopplade till projekt
Säkerställa materialtillgång enligt tidsplan
Hantera beställningar, priser och leveransuppföljning
Arbeta i affärssystem (ERP) med inköpsdata
Samarbeta med olika interna funktioner
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller supply chain (eller motsvarande erfarenhet)
Har erfarenhet av inköp i en teknisk eller industriell miljö
Är van att arbeta i ERP-system
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Som person är du strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och samarbeta med flera olika funktioner.
Tjänsten är på heltid, dagtid, med viss flexibilitet. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
906 52 UMEÅ
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com
9877573