Inköpare sökes till företag inom färg- och bygghandel! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Inköpar- och marknadsjobb i Jönköping

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping2021-07-03Har du kompetens inom inköp och logistik och letar efter en spännande och utmanande roll som Operativ Inköpare? Vill du vara med på en resa och utveckla och driva fackhandeln framåt med fokus på starka varumärken inom måleriverktyg och tillbehör?AB Alfort & Cronholm är sedan 1906 en ledande aktör som utvecklar och distribuerar högkvalitativa produkter och varumärken inom måleriverktyg, tillbehör och kemikalier för den nordiska färg-, järn- och bygghandeln. Huvudkontoret ligger i Bromma, och inköps- och utvecklingskontor för måleriverktyg i Jönköping, samt centrallager i Nykvarn. Läs mer om AB Alfort och Cronholm på www.alfort.com. Till inköps- och utvecklingskontoret i Jönköping söker vi just nu en operativ inköpare som kommer att vara en central del i företagets supply chain inom produktkategorin måleriverktyg och tillbehör, för varumärkena Mäster, QPT, och Konkret. Företaget befinner sig i en stark expansionsfas och inköps- och logistikfunktionen är en central del i denna resa. I rollen kommer du att arbeta brett med allt ifrån planering och koordinering av varuförsörjning till inköpsrelaterade kundfrågor och löpande dialoger med internationella underleverantörer och fraktbolag.Du kommer arbeta nära utvecklingsavdelningen för måleriverktyg och tillbehör samt dom strategiska inköparna. Du rapporterar till affärsområdeschef för produktområdet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består bland annat av:Optimera lagernivåer, för att sörja för en god lageromsättningshastighet och leveranssäkerhet.Planering och genomförande av inköp/avrop utefter behovsanalys/inköpsprognosLeveransbevakning för att säkerställa leveranssäkerheten.Hantera frakter och transporter, t.ex. tullhandlingar och upphandlingar mot fraktbolag.Fakturakontroll av löpande inköp och investeringar.Säkerställa produktområdets artikeldata.Delta i förbättringsprojekt och aktiviteter för att utveckla produktområdets supply chain.2021-07-03Vi söker dig som har studerat eller för närvarande studerar en eftergymnasialutbildning inom inköp, ekonomi eller marknad. Vi ser det som meriterande om du som söker har utbildning eller några års arbetserfarenhet inom inköp och logistik.Som person har du god administrativ förmåga, och är strukturerad och självständig i ditt arbete. Du trivs att arbeta i grupp men tar ansvar och driver dina frågor framåt. Du är prestigelös och initiativtagande och trivs att arbeta i en roll med många bollar i luften. Du har en kommersiell känsla och förståelse för supply chain - från tillverkning till kund. Vi ser även att du har en god grundläggande affärsekonomisk förståelse och är van att arbeta i affärssystem.Krav för tjänsten är att du har goda kunskaper i Officepaketet och Excel. Vidare ser vi även att du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift.Tjänsten är på heltid med start i augusti, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Anställningen är ett rekryteringsuppdrag, vilket innebär att du kommer bli anställd av Alfort och med placeringsort Jönköping.Alfort erbjuder ett spännande, självständigt och varierande arbete där du blir en del av en nordisk organisation där du får möjligheten att utveckla din kompetens inom inköp, logistik och affärsmannaskap.Passar beskrivningen in på dig? Sök redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-03Studentconsulting Sweden AB (Publ)5845216