Inköpare sökes till Finspång
DC Talents AB / Inköpar- och marknadsjobb / Finspång Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Finspång
2025-11-17
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DC Talents AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
OM FÖRETAGET
Vår kund har valt att vara anonym i detta skede. Mer information ges vid ett första intervjutillfälle.
DC Talents hjälper nu vår kund i Finspång att leta efter en driven Inköpare som vill bli en del av ett kunnigt och engagerat team!
Detta är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med önskad start omgående eller enligt överenskommelse. Du blir anställd på DC Talents och uthyrd till kund under uppdragstiden, med ambition att du därefter går över i en direktanställning hos kund, förutsatt att alla parter är nöjda.
Vi använder oss av ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM ROLLEN
Vi söker en engagerad och nyfiken Inköpare som vill ta nästa steg i karriären och utvecklas i ett globalt ledande bolag. Här får du arbeta i ett inköpsteam med bred kompetens och stor erfarenhet, där du både stöttas och utmanas. Du kommer få arbeta i en bred variation av inköpsområden och få insyn i hela flödet, allt från dagliga inköpsprocesser till upphandlingar och projekt.
I rollen arbetar du nära både strategiska och taktiska inköpare, och får möjlighet att påverka processer, bidra till förbättringar och utvecklas i snabb takt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kan innefatta att:
Genomföra operativa inköp samt administrera order och bevaka leveranser
Hantera ordererkännanden, avvikelser, fakturor och leveransuppföljning
Uppdatera och följa upp KPI:er samt föreslå och initiera förbättringsåtgärder
Stödja de strategiska inköparna i upphandlingar och analysarbete
Ta in och granska offerter för mindre upphandlingar (taktisk inriktning)
Arbeta som projektinköpare och hantera inköp inom olika områden, främst indirekt material
Bidra i flödet från entreprenad till IT och även vid projektorder
Hos vår kund får du arbeta extremt brett inom inköp och för rätt person finns mycket goda möjligheter att växa och utvecklas snabbt, både i rollen och inom organisationen.
DIN PROFIL
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom inköp, har du dessutom några års erfarenhet inom liknande roll utöver detta så är det ett stort plus! Vi tror att du är bekväm med att hantera stora datamängder och arbetar gärna i Excel. För rollen är det starkt meriterande om du har erfarenhet av att hantera mindre upphandlingar, granska offerter och hjälpa till med projektinköp samt erfarenhet av affärssystemet EBS/Oracle. För rollen är det ett krav att du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en person som trivs i ett högt tempo och som inte räds att ta för dig när situationen kräver det. Eftersom rollen innebär breda kontaktytor både internt och externt behöver du vara kommunikativ, samarbetsorienterad och trygg i att driva dialoger framåt. Du tar initiativ, gillar utmaningar och motiveras av att hitta lösningar, även när förutsättningarna förändras snabbt. Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och gillar att arbeta med data för att identifiera avvikelser och förbättringsmöjligheter. Framför allt ser vi att du har rätt inställning: du vågar kliva fram, vill utvecklas och har ambitionen att på sikt bli riktigt vass inom inköp.
ANSÖKAN & KONTAKT
I denna rekryteringsprocess använder vi ett löpande urval. I och med det ser vi gärna att du kommer in med din ansökan snarast, men senast 12/12. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Din ansökan bestående av CV skickas till jobb@dctalents.se
.
OM DC TALENTS
DC Talents är ett specialistbolag inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi är nischade inom den juniora tjänstemannasektorn och vårt fokus ligger på mjuka värden där kandidaternas personlighet, driv och kulturella matchning premieras i lika stor utsträckning som de traditionella hårda kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: jobb@dctalents.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DC Talents AB
(org.nr 559473-0599) Arbetsplats
DC Talents Jobbnummer
9608942