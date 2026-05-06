Inköpare/produktutveckling
2026-05-06
Är du vår nya spindel i nätet? Stilisti AB söker en produktutvecklare med fokus på inköp
Har du erfarenhet av att ta produkter från idé till färdig leverans? Vill du jobba i ett litet, sammansvetsat team med hela världen som arbetsfält? Då kan det vara dig vi letar efter!
Stilisti AB har i 40 år varit en ledande aktör inom produktutveckling av specialdesignade konsumentprodukter. Vi hjälper kända varumärken i Sverige och Europa att förverkliga sina produktidéer. Med vårt huvudkontor i nyrenoverade lokaler i Stocksund och egna medarbetare i Hong Kong och New Delhi, har vi en stark närvaro genom hela produktionskedjan.
Rollen
Som medarbetare hos oss kliver du in i en dynamisk vardag där du får ett helhetsansvar. Tillsammans med teamet utvecklar vi unika produkter som sedan tillverkas och levereras i stora volymer direkt till våra kunder. Dina huvudsakliga ansvarsområden blir:
Produktutveckling & Sourcing: Identifiera rätt material och vilken tillverkare för våra specifika projekt.
Inköp & Förhandling: Sköta dialogen med leverantörer för att säkerställa kvalitet och pris.
Vem är du?
Vi söker dig som är prestigelös, noggrann och trivs med att hantera många parallella projekt. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av produktutveckling, inköp och logistik.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God datavana.
Meriterande: Tala och skriva Mandarin. Då vi har daglig kontakt med tillverkare i Asien är detta en stor fördel som underlättar vårt arbete avsevärt.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en nyckelroll i ett stabilt företag med korta beslutsvägar och stor expertis. Du kommer att utgå från vårt fräscha och trevliga kontor på Brovägen i Stocksund - med utmärkta kommunikationer precis runt hörnet.Så ansöker du
Urval sker löpande och tillträde är snarast möjligt. Skicka din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: mats@stilisti.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Inköpare-Asien". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stilisti AB
(org.nr 556298-6785)
Brovägen 9 (visa karta
)
182 76 STOCKSUND Arbetsplats
Stilisti AB Kontakt
Vd
Tiziana Corneliuson tiziana@stilisti.se 0708 353432 Jobbnummer
