Inköpare med projektledningsfokus till Lund
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-02-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en nyckelroll där inköp, struktur och projektledning möts? Till vår kund i Lund söker vi nu en inköpare som vill ta ägandeskap över processer och bidra till smartare inköpsarbete i en verksamhet med höga ambitioner.
OM TJÄNSTEN
I denna roll får du en central position där du ansvarar för planering, uppföljning och utveckling av inköpsarbetet. Du kommer att vara med och lägga grunden för strukturering samt uppföljning av materialbudget och bidra till att skapa effektiva och hållbara inköpsprocesser.
Tjänsten är placerad i Lund och arbetet sker på plats. Detta är ett interimsuppdrag med start april 2026 till och med december 2026. Du blir anställd av Academic Work och är ute på uppdrag hos vår kund.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan det, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
• Planera och följa upp inköpsaktiviteter
• Lägga grunden för samt ansvara för strukturering och uppföljning av materialbudget
• Säkerställa effektiva och kostnadsmedvetna inköpsprocesser
• Samverka med interna och externa parter
• Bidra till förbättringsarbete inom inköp och relaterade processer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska.
• Har erfarenhet av inköpsarbete
• Tar ansvar och trivs med att arbeta i team
• Är strukturerad och noggrann
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning
• Erfarenhet av att arbeta i säkerhetsklassad verksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
our client Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9742948