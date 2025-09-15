Inköpare, logistiker för kommande uppdrag
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2025-09-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Är du på jakt efter en ny tjänst eller ett nytt uppdrag inom inköp, logistik eller supply chain i Östergötland?
Vi söker ständigt nya talanger som vill ta nästa steg i sin karriär inom inköp, logistik och orderhantering. Som konsult hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande uppdrag hos våra kunder i hela Östergötland. Uppdragens omfattning och längd varierar utifrån kundernas behov.
Vad vi letar efter:
• Inköpare
• Strategisk inköpare
• Operativ inköpare
• Category Manager
• Materialplanerare
• Produktionsplanerare
• Transportplanerare
• Logistiker
• Supply Chain-koordinator
• Produktionstekniker
Vi välkomnar ansökningar från både juniora och seniora profiler. Uppdragen varierar i omfattning och längd, och vi matchar din kompetens med rätt möjlighet!
Notera att detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag.
Vi kommer att kontakta dig när vi har ett aktuellt uppdrag som matchar din profil.
Välkommen med din ansökan!
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "73787". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Madelene Ekström madelene.ekstrom@poolia.se Jobbnummer
9509606