Inköpare | Jefferson Wells | Ludvika
Är du en erfaren inköpare med god förståelse för både indirekt och direkt upphandling? Vill du ta nästa steg i karriären och arbeta i en roll där du får arebta med olika delar för inköpsprocessen - från sourcing till leverantörsutvärdering? Vi på Jefferson Wells söker nu en inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Ludvika. Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt nätverk av kvalificerade konsulter!
Ort: Ludvika
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 1 år med möjlighet till förlängning
Om jobbet som inköpare
Som inköpare hos Jefferson Wells, ute hos vår kund i Ludvika, kommer du att ha ett brett ansvar inom inköp av både varor och tjänster. Du arbetar självständigt med hela inköpsprocessen och bidrar till att säkerställa att organisationens behov möts på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt. Rollen innefattar både strategiska och operativa inköpsmoment, och du kommer att ha kontakt med både interna intressenter och externa leverantörer.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Sourcing av produkter och tjänster inom både direkt och indirekt inköp
* Val av leverantörer och förhandling av pris och villkor
* Orderläggning och administration av inköpskontrakt
* Uppföljning och utvärdering av leverantörsprestanda
* Bidra till strategisk utveckling av inköpsfunktionen
Den vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av inköp. Du har god förståelse för både operativa och strategiska inköpsfrågor och trivs i en roll där du får ta ansvar och påverka. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska och har lätt för att samarbeta med olika delar av verksamheten.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Erfarenhet av inköp inom område för teknik, energi eller liknande
* Förmåga att arbeta självständigt med god struktur
* Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
* Relevant utbildning inom inköp, ekonomi eller teknik
* Erfarenhet av strategiskt inköp är ett plus
Obs - vi ser tacksamma om du skickar in ditt CV på engelska och i word-format
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
