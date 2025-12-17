Inköpare / ekonomiassistent - bidra till hållbar utveckling
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön.
I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se
Tjänsten är placerad på avdelningen för Ekonomi, inköp, planering och uppföljning samt verksamhetsutveckling med cirka 10 engagerade medarbetare med expertis inom ekonomi, inköp och upphandling, planering och uppföljning, verksamhetsutveckling, internkontroll, hållbarhets- och taxesamordning. Funktionsgruppen ekonomi har fyra medarbetare och funktionsgruppen inköp har två medarbetare. Inköp och upphandling är en centraliserad funktion som understöttar regelefterlevnad och ger service till beställare i hela förvaltningen.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten kombinerar områdena inköp och ekonomi. Cirka hälften av tiden används till arbetsuppgifter inom inköp och upphandling och andra hälften till ekonomi med fokus på kund- och leverantörsreskontra. I starten kommer det vara större fokus på inköp. Du kommer få gott stöd av kollegorna i avdelningen och du förväntas kunna stötta kollegorna inom andra ansvarsområden än sitt eget.
Primära ansvarsområden kommer vara:
- Hantera kund- och leverantörsfakturor inklusive intern och extern fakturering
- Sköta momsredovisning (kommun)
- Göra kontoavstämningar
- Bidra i arbetet med bokföring, redovisning och månadsavslutning
- Ge service, vägledning, råd och stöd inom inköps- och ekonomiområdet, bland annat via funktionsbrevlådor och samarbetsyor i Microsoft Teams för inköp och ekonomi
- Planera, utföra och dokumentera inköp genom förnyade konkurrensutsättningar, upphandlingar, direktupphandlingar och avrop på ramavtal
- Bidra till samordning av inköpsprocess, inköp och avtal
- Systemadministration i inköps- och fakturasystem Proceedo samt att användare stöd i systemet
- Medverka till kvalitetssäkring och utveckling av inköps- och ekonomiprocesserna utifrån förvaltningens behov och stadens processer
- Representera miljöförvaltningen i relevanta nätverk, processgrupper och forum inom inköp och ekonomiKvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och relevant utbildning med ekonomisk inriktning. Du har tidigare erfarenhet av arbete med kund- och leverantörsreskontra, gärna i en kommunal förvaltning. Tjänsten kräver att du har god datorvana och att du är väl förtrogen med något ekonomisystem och med Microsoft Office, i synnerhet Excel. Erfarenhet av systemen Proceedo, Agresso/Unit4 ocg Visma är meriterande.
Tjänsten kräver att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter samt att du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och att du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du är positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till och stötta dem vi är till för och du är bekväm i olika sociala situationer som du kan ställas inför.Övrig information
Förvaltningen präglas av utveckling och framåtanda och vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierande kompetenser. Vi arbetar i aktivitetsbaserade lokaler på Karl Johansgatan 23 i Majorna och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmån.
Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 6 januari 2026.
Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/miljoforvaltningen-goteborgs-stad
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden.
