Inköpare Bygg Bostad Syd

2026-02-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Landskrona
, Landskrona
, Ängelholm
, Båstad
, Lomma
eller i hela Sverige
Nu söker vi en inköpare till Peab, region Bygg Bostad Syd. Har du en branscherfarenhet och vana av att arbeta med projektinköp så kan vi erbjuda dig en variation av spännande projekt i en positiv och utvecklande miljö.
Vi är cirka 220 medarbetare i Bygg Bostad Syd och driver många intressanta byggprojekt i västra Skåne. Huvudsakligen arbetar vi med nyproduktion av bland annat flerfamiljshus, skolor och logistikanläggningar.
Som inköpare hos oss utför du inköpsarbete och upphandlingar i produktionsförberedelseskedet samt under pågående produktion. Du ansvarar för och driver inköpen tillsammans med platsorganisationen. Vidare ansvarar du för att projektspecifika miljö-, klimat- och kvalitetskrav tas omhand i inköpsavtal samt att dessa efterlevs. Även arbete med tillvalshantering av slutkund förekommer.
Du ingår i regionens inköps- och kalkylgrupp och rapporterar till regioninköpschef i inköpsfrågor och i projektet rapporterar du till projektets platschef. Placeringsort för tjänsten är Helsingborg.
I din befattning ingår bland annat:
• I kalkylskedet: Bistå med marknadspriser, utföra offertförfrågningar samt utvärdera dessa
• I inköpsskedet: Ingå inköpsavtal både nationella och internationella i nära samarbete med Peabs produktionspersonal och hålla en god dialog med marknaden* Aktivt medverka till erfarenhetsåterföring mellan inköp/projekt, samt inköp/kalkyl Kravprofil för detta jobb
Du är civil- eller högskoleingenjör inom Bygg, eller har en kvalificerad inköpsutbildning på högskolenivå alternativt YH-utbildning. Vidare ser vi att du har erfarenhet av projektinköpsarbete i byggbranschen. Du ska ha goda kunskaper i ABT, AB, ABK och ABM.
Du är affärsmässig, drivande och målinriktad med god förhandlingsförmåga. Är kommunikativ och social och tycker om de administrativa delarna av arbetet.
Du talar och skriver svenska obehindrat. Körkort B är ett krav då resor i tjänsten kan förekomma. Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till: Linda Chebil, kalkyl- och inköpschef, Bygg Bostad Syd, linda.chebil@peab.se
Therese von Wachenfelt, HR, therese.von-wachenfelt@peab.se
Urval sker löpande så tillsättande kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Observera att vi ej tar emot ansökan via mejl.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
