Inköpare / Bilvärderare till Handlarbudet AB
Academic Work Sweden AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Handlarbudet, en del av Remman Mobility Group, är bryggan mellan bilhandlare och rätt affärer. Hos oss blir du en nyckelspelare i vårt värderingsteam, arbetar med kollegor som har djup kunskap och driver fordonsbranschen framåt i ett expansivt bolag.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Handlarbudet, en del av Remman Mobility Group, är bryggan mellan bilhandlare och rätt affärer, vi skapar värde genom att matcha fordon med marknaden på ett smart och effektivt sätt. Nu söker vi en analytisk och bilintresserad kollega som vill vara en nyckelspelare i vårtvärderingsteam. Hos oss på Handlarbudet får du jobba tillsammans med kollegor som har djup kunskap om fordonsbranschen och en passion för att driva fordonsbranschen framåt.Dina arbetsuppgifter
Som värderare hos oss är du i navet i vår affärslogik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Genomföra marknadsanalyser och prissätta fordon baserat på aktuella trender och historisk data.
Ta fram välgrundade värderingar för bilar som ska köpas in eller säljas vidare.
Kontinuerligt förbättra och kvalitetssäkra vårt datamaterial för att stärka beslutsfattandet.
Vi söker dig som
Är en person som älskar kombinationen av bilar och siffror.
Är detaljorienterad med gedigen fordonskunskap – du förstår hur faktorer som utrustningsnivå, årsmodell och skick påverkar marknadsvärdet.
Har god kännedom om hur den svenska marknaden för begagnade bilar fungerar.
Har en naturlig fallenhet för strukturerad datahantering.
Vad vi erbjuder:
En central roll i ett expansivt bolag med korta beslutsvägar.
Möjligheten att arbeta med modern teknik och stora datamängder i en bransch under digital transformation.
En prestigelös och inspirerande arbetsmiljö tillsammans med 150 engagerade kollegor inom koncernen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Rekryteringsprocessen omfattas även av en bakgrundskontroll där du behöver kunna visa upp ett felfritt belastningsregister. Processen innehåller intervjuer med Academic Work samt två intervjuer med rekryterande chef & grundare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LFSQZS". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9983999