Inköpare
Myndigheten för civilt försvar / Inköpar- och marknadsjobb / Karlstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlstad
2026-07-20
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle?
Då kanske du är vår nästa kollega!
Har du ett brinnande intresse för inköp? Tänka nytt och utvecklas tillsammans med andra? Då har vi ett spännande jobb att erbjuda!
Upphandlingsenheten expanderar och vi söker nu inköpare.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I rollen som inköpare genomför du anskaffning på operativ nivå utifrån upphandlingslagstiftning. Du hanterar administration, bistår inköpssupporten och i samarbete med verksamhetens beställare genomför anskaffning genom direktupphandling, förnyad konkurrensutsättning och avrop från ramavtal.
Andra uppgifter som ingår i rollen är exempelvis utlämnande av handlingar, avtalsförlängningar, indexuppräkning och avtalsuppföljning.
Du kommer att ingå i ett team, men i rollen ingår även att vara beredd på att genomföra anskaffning inom hela myndighetens verksamhet.
Arbetet innebär att kunna arbeta självständigt i ett nära samarbete med chefer och medarbetare inom hela myndigheten. Du kommer även ha kontakt med andra myndigheter, organisationer samt olika leverantörer. Tillsammans med kollegorna kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens inköpsprocess samt sätta formerna för inköpsfunktionen. Du kommer även få egna ansvarsområden att utveckla.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har minst något av nedanstående krav:
• eftergymnasial utbildning inom teknik/IT, inköp, ekonomi eller annat relevant område och har arbetat minst två år inom offentlig upphandling eller,
• minst tre års praktisk erfarenhet inom offentlig upphandling eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Som inköpare hos oss krävs även att du har generellt goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• att arbeta i något av de upphandlings-/e-handelsverktyg som finns på marknaden
• avtalsuppföljning
• utvecklingsarbete av inköpsprocesser/rutiner
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och har förmåga att snabbt skapa dig en helhetsbild och se samband. Du är drivande, strukturerad och levererar med hög kvalitet.
Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och bygga förtroende i en miljö med många kontaktytor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning.
Placeringsort är Karlstad. Resor i tjänsten förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Upphandlingsenheten är en central funktion på myndigheten som både stödjer och styr hela myndigheten inom inköpsprocessen. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp myndighetens arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vidare ingår att inrikta och driva myndighetens upphandlingsarbete och utveckla och förvalta tillhörande systemstöd, processer och rutiner samt metoder för uppföljning av avtal och leverantörer. Upphandlingsenheten är uppdelad i team. Enheten leds av myndighetens upphandlingschef.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta chef Hans Björk. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 27 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Norra Klaragatan 18 (visa karta
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651 81 KARLSTAD Kontakt
Hans Björk 010-2404474 Jobbnummer
10007080