Inköpare
Venture Design Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Växjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Växjö
2026-07-07
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
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Vi söker en operativ, driven och ansvarstagande inköpare! Hos oss får du en utvecklande och varierad arbetsplats där laganda och resultat står i fokus.
Om rollen
I takt med att Venture Design växer söker vi nu en operativ inköpare till vårt sortiment- och inköpsteam, som består av totalt 7 personer placerade i Växjö och i Kina. I rollen ingår att förvalta och utveckla vår leverantörs- och produktportfölj, som ständigt är under utveckling. Du jobbar nära både vårt sourcingteam i Kina och säljavdelningen, och använder gärna AI-verktyg för att jobba smartare och snabbare. Du rapporterar till COO.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Förhandla inköpspriser
Säkerställa en hög leveransprecision tillsammans med våra leverantörer
Äga och driva ett flertal produkt- och leverantörsprojekt
Övervaka och utveckla inköpsteamets KPI:er
Hantera och optimera leverantörsavtal
Vem är du?
Du har ett eller ett par års relevant erfarenhet.
Du är ansvarstagande och resultatorienterad.
Du är van att arbeta i en dynamisk miljö där den långsiktiga agendan varvas med de actions som krävs här och nu.
Kvalifikationer och erfarenhet
Du har troligtvis erfarenhet av inköp, särskilt inom asienimport och/eller möbler, träprodukter och konsumentprodukter.
Du har erfarenhet av att jobba med ett större sortiment (+1000 artiklar).
Du har ett bevisat track record av att leverera goda resultat.
Du kan jobba i ett team samtidigt som det finns utrymme för individuella prestationer.Dina personliga egenskaper
Strukturerad och analytisk – du har förmågan att jobba med flera projekt och agendor parallellt.
Kommunikativ i tal och skrift på både svenska och engelska.
Du har en doer-mentalitet.
Initiativtagande och självgående – du trivs med att sätta och bygga upp arbetssätt såväl som att förvalta befintliga.
Prestigelös och samarbetsinriktad – du samarbetar mellan olika funktioner och stakeholders i organisationen.
Praktiskt
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ort/Placering: Växjö
Omfattning: Heltid – tillsvidare, med en inledande provanställning
Rapporterar till: COO
Lön: Individuell lönesättning tillämpasSå ansöker du
Bifoga CV, personligt brev och ett indikativt löneanspråk i din ansökan. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka. Frågor om tjänsten? Hör av dig till Johan Lager på johan.lager@venturedesign.se
.
Om Venture Design
Venture Design AB är ett av Sveriges ledande bolag inom import och distribution av möbler och inredning. Vi sourcear produkter från Asien och distribuerar till europeiska marknader via partihandel och lagerförsäljning till återförsäljare, samt egen e-handel under varumärkena Cura of Sweden och Dangarden. Vi har återförsäljare i hela Skandinavien och ett 20-tal länder i Europa, såväl klassiska möbelbutiker som onlinebaserade företag.
Bolaget ingår i en koncern med en gemensam omsättning om drygt 500 MSEK och befinner sig i en tydlig tillväxtfas — 2026 siktar vi på ca 460 MSEK i Venture Design AB ensamt. Vi designar, utvecklar, marknadsför och distribuerar själva våra möbler med skandinavisk stil och hög prisvärdhet, med ett ständigt fokus på hållbarhet. Vårt svenska kontor ligger i Växjö, vårt kinesiska kontor i Guangzhou och lagerverksamheten bedrivs från Knäred.
Gasellvinnare 2021, gasellföretag 2022 och 2023 i Kronobergs län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Venture Design Group AB
(org.nr 559292-8385), https://venturejob.careers.haileyhr.app/
Deltavägen 12 (visa karta
)
352 45 VÄXJÖ Arbetsplats
Venture Design AB Jobbnummer
9995910