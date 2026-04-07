Om Carla
Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa och sälja en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Vårt mål är att fler människor ska kunna uppleva fördelarna med att köra elbilar. Därför har vi skapat det säkraste, mest bekväma och transparenta sättet att köpa eller sälja elbil på. Carla grundades år 2020 i Stockholm och vi befinner oss i en spännande tillväxtfas.
5 år efter lansering är vi #1 i Sverige, har över tusen omdömen och en imponerande 4,6/5 i betyg. På Trustpilot kan du läsa mer om vad våra kunder tycker om oss: https://www.trustpilot.com/review/carla.se
Om rollen Carla söker just nu en inköpare som älskar att överträffa sina mål och brinner för nöjda kunder. Vårt mål är att omdefiniera vad det innebär att äga en elbil/laddhybrid genom att erbjuda ett imponerande och attraktivt billager och ge utmärkt service till våra kunder och partners. Vi behöver nu stärka upp inköpsteamet med en duktig inköpare.
Konkreta exempel på arbetsuppgifter:
Köpa in bilar och optimera Carlas lager av el-och laddhybrider
Kommunicera med Carlas olika intressenter om nya och framtida köp.
Få till avslut på köperbjudanden av bilar från konsumenter, partners och företag,
Vem är du?
Som person är du energisk, engagerad, social och strukturerad. Du drivs av resultat och långsiktig kundnöjdhet. Du har en förmåga att snabbt förstå och anpassa dig efter kundernas behov, samtidigt som du levererar en smidig, kvalitativ och friktionslös inköpsupplevelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kvalificerad B2C-försäljning, gärna över telefon
Bevisad framgång: Du har en historik av starka säljresultat och kan stänga affärer med självförtroende
Kommunikativ spets: Du är en mästare på kommunikation både i tal och skrift på svenska
Driven och målfokuserad: Du älskar att jobba i ett högt tempo, har hög arbetsmoral och ser till att dina mål blir nådda, oavsett vad som krävs!
Vad vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Generös bonus struktur
Utvecklingsmöjligheter: Carla växer snabbt och vi letar efter ambitiösa personer som vill växa med oss!
Utöver det erbjuder vi:
Chansen att från grunden bygga upp ett företag som vill skapa en ny standard för hur kunder köper el- och laddhybridbilar online
En dynamisk start-up miljö, där vi försöker jobba smartare och inte bara hårdare. Balansen mellan jobb och fritid är viktig för att skapa ett långsiktigt hållbart företag
Ett tankesätt där vi tror att styrka finns i mångfald- I denna rekrytering söker vi just därför i första hand kvinnor som vill vara med och sätta standarden för framtidens elbilsmarknad!
Arbetstider:
Heltid och helger förekommer
Arbetsplatsen utgår från vårt Huvudkontor på Ynglingagatan 14 i Stockholm
Är du vår nya kollega? Se till att ansöka redan idag! Urval och intervjuprocessen sker löpande så säkerställ att skicka din ansökan snarast, vår ambition är att tillsätta denna tjänst sista omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carla AB
https://careers.carla.se
Ynglingagatan 14 (visa karta
)
113 47 STOCKHOLM
