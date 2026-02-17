Inköpare - Upphandling
Centio Consulting Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Inköpare till en myndighet inom trafik, med särskilt fokus på upphandling och stöd i regelstyrda inköpsprocesser.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 50%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som resurskonsult inom inköp och upphandling bistår du verksamheten med kompetens och stöd för att säkerställa att inköps- och upphandlingsverksamheten genomförs korrekt enligt regelverk. Rollen innebär vägledning, riskbedömning av inköpsbehov över 100 000 kr, stöd vid direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar samt kompetensöverföring och utveckling av både funktion och organisation.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Leda och stötta verksamheten i direktupphandlingsprocesser enligt ansvarmodell
Leda och stötta verksamheten vid förnyade konkurrensutsättningar
Genomföra upphandlingar vid behov
Stötta verksamheten vid avtalsfrågor och tolkning av villkor
Stötta gate-keeper vid kompletterande beställningar och direktupphandlingsärenden
Utveckla funktionen för effektivisering och optimering av arbete
Bidra till utveckling av grupp och sektion
Kommunicera funktionens uppdrag och bidra med kompetens till verksamheten
Utbilda verksamheten inom ansvarsområdet vid uppstart av uppdrag
Krav (OBS, obligatoriska)
Du ska ha akademisk examen inom relevant område (t.ex. ekonomi, juridik, civilingenjör, beteendevetenskap) alternativt examen från inköpsfokuserad YH-utbildning eller dylikt.
Du ska ha erfarenhet av att ha arbetat i ett upphandlingsverktyg som t.ex. Visma Tendsign, E-avrop i minst ett (1) uppdrag som pågår/pågått inom senaste två (2) åren.
Du ska minst ha arbetat fyra (4) år inom aktuellt område (inköp eller upphandling inom/åt offentlig sektor).
Du ska ha genomfört en (1) IT-relaterad upphandling.
Du ska ha genomfört minst en (1) entreprenadupphandling de senaste 4 åren.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Du bör ha erfarenhet av att ha genomfört minst tre (3) entreprenadupphandlingar.
Du bör ha erfarenhet av att ha genomfört minst tre (3) IT-relaterade upphandlingar.
Personliga egenskaper
Hög samarbetsförmåga
Analytisk lagd
Tålmodig
God kommunikativ förmågaOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7246924-1847237". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9748573