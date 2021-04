Inköpare - råvaror - Quest Consulting Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Quest Consulting Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2021-04-14Som inköpare kommer du ingå i ett globalt team. Att säkerställa leverans av material och tjänster - till rätt kostnad, kvalitet och teknik är avgörande för företagets framgång. Mycket handlar om att bygga relationer med människor inom och utanför företaget. Du kommer att ha möjlighet att använda din tidigare erfarenhet och växa i en dynamisk miljöI rollen kommer du att hantera inköp av råvaror genom hela processen från utveckling och industrialisering till pågående produktionsfas. Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team med kollegor från upphandling, teknik, tillverkning, logistik etc. Genom att leda förhandlingar och bygga relationer med en internationell leverantörsbas kommer du att vara ansvarig för kontinuerlig förbättring. Du kommer också att hantera orderhantering och kapacitet.Vi söker dig med följande tidigare erfarenhet:Du har ca 2 års erfarenhet av inköp/upphandlingDu innehar teknisk universitetsutbildning eller likvärdigDuktig på förhandlaSvenska och Engelska i tal och skriftDu är en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du har en utmärkt affärs- och ekonomisk sinne. Du har förmåga att skapa förtroende och tycker om att bygga relationerStor vikt läggs på personliga egenskaperUppdraget är på 100%, deltid, vikariat över sommaren med start omgående.Din ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-04-14MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-22Quest Consulting Sverige AB5692374