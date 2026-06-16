Inköpare - Övrigt sortiment
Förlagssystem JAL, Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-16
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Vill du vara med och utveckla ett attraktivt och kommersiellt sortiment utanför böcker? Har du ett starkt affärsdriv och ett öga för trender, produkter och lönsamhet? Då kan detta vara rollen för dig! Vi befinner oss i en spännade tillväxtresa och förstärker nu organisationen med en driven inköpare som ska ansvara för vårt övriga sortiment - ett brett och viktigt område som kompletterar vårt kärnerbjudande och bidrar till en inspirerande kundupplevelse.
Om rollen
Som inköpare för övrigt sortiment: sällskapsspel, pussel, brain teasers m.m. har du ett helhetsansvar för att utveckla, optimera och följa upp sortimentet inom dina kategorier. Du arbetar affärsnära med fokus på försäljning, marginal och kundvärde.
I rollen ingår att:
Ansvara för sortimentsstrategi och produktval inom övrigt sortiment
Driva inköpsprocessen - från analys och urval till förhandling och uppföljning
Identifiera trender och utveckla ett attraktivt och relevant erbjudande
Ansvara för agenturer och bygga långsiktiga partnerskap
Följa upp försäljning, lager och lönsamhet samt vidta åtgärder vid behov
Samverka med våra kunder för att maximera affären
Vi söker dig som
Har erfarenhet av inköp, gärna inom retail eller konsumentprodukter
Har stark kommersiell förståelse och är van att arbeta mot uppsatta mål
Är analytisk och datadriven, med god förmåga att fatta affärsmässiga beslut
Har ett intresse för trender och produktutveckling
Är strukturerad, självgående och trivs i ett högt tempo
Har god förhandlingsvana och relationsbyggande kompetens
Vi erbjuder
En central roll med stor möjlighet att påverka sortiment och affär
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta brett med produkter och leverantörer
Kompetenta kollegor och nära samarbete mellan funktionerPubliceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du ger en kort beskrivning om vem du är och vilka erfarenheter du har som gör att du är den perfekta kandidaten för den här tjänsten.
Har du funderingar eller vill prata om tjänsten, ring eller maila vår Inköps- och sortimentschef, Nives Vucetic.
Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte till sista dagen för att skicka in din ansökan.
Tillsammans skapar vi en framtid fylld av litteratur, underhållning, kunskap och glädje på Förlagssystem. Börja ditt nästa kapitel hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(org.nr 556142-1636), http://www.forlagssystem.se
Franzéngatan 3 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
HK Kontakt
Inköps- och sortimentschef
Nives Vucetic nives.vucetic@forlagssystem.se 08-6571924 Jobbnummer
9965412