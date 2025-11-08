Inköpare - Omgående start / Grundlön + hög provision!
2025-11-08
Om tjänsten
Som inköpare för bilar hos vår kund kommer du vara en nyckelfigur i att upprätthålla och stärka våra befintliga kundrelationer samtidigt som du upprättar nya kundrelationer. Du kommer ha mycket kontakt över telefon och ditt största verktyg för att lyckas kommer vara din förmåga att kommunicera.
• Aktivt kontakta varma leads och skapa ett skräddarsytt affärförslag till kunden
• Följa upp med befintliga kunder och stänga affären
• Bygga och vårda långsiktiga relationer med våra kunder för att säkerställa deras engagemang och lojalitet.
Vi söker dig som
• Är driven och vill utvecklas, du som är redo att lägga in det lilla extra för att lyckas!
• Har en god förmåga att bygga och upprätthålla kundrelationer
• Resultat orienterad och motiveras av att uppnå uppsatta mål
• Är positiv och vill ta din lön till nästa nivå
Vad vi erbjuder
• Grundlön+ generös provision utan tak.
• Kontinuerliga utbildningar för att ständigt fortsätta utvecklas.
• Bonusar och tävlingar
• En fräcsh och modern lokal i Alvik med härliga kollegor och ledare.
• Måndag - Fredag 08:45-18:00.
Skicka in din ansökan redan idag och bli del av ett framgångsrikt team!
Rekryteringsprocessen ansvaras av Aura Personal. Vid frågor gällande tjänsten kontakta:
Alexis Camacho - 076 589 00 07 - alexis.camacho@aurapersonal.se
