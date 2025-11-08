Inköpare - Omgående start / Grundlön + hög provision!

Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2025-11-08


Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Som inköpare för bilar hos vår kund kommer du vara en nyckelfigur i att upprätthålla och stärka våra befintliga kundrelationer samtidigt som du upprättar nya kundrelationer. Du kommer ha mycket kontakt över telefon och ditt största verktyg för att lyckas kommer vara din förmåga att kommunicera.

• Aktivt kontakta varma leads och skapa ett skräddarsytt affärförslag till kunden
• Följa upp med befintliga kunder och stänga affären
• Bygga och vårda långsiktiga relationer med våra kunder för att säkerställa deras engagemang och lojalitet.

Vi söker dig som
• Är driven och vill utvecklas, du som är redo att lägga in det lilla extra för att lyckas!
• Har en god förmåga att bygga och upprätthålla kundrelationer
• Resultat orienterad och motiveras av att uppnå uppsatta mål
• Är positiv och vill ta din lön till nästa nivå

Vad vi erbjuder
• Grundlön+ generös provision utan tak.
• Kontinuerliga utbildningar för att ständigt fortsätta utvecklas.
• Bonusar och tävlingar
• En fräcsh och modern lokal i Alvik med härliga kollegor och ledare.
• Måndag - Fredag 08:45-18:00.

Skicka in din ansökan redan idag och bli del av ett framgångsrikt team!

Rekryteringsprocessen ansvaras av Aura Personal. Vid frågor gällande tjänsten kontakta:

Alexis Camacho - 076 589 00 07 - alexis.camacho@aurapersonal.se

Ersättning
Fast l?n + provision

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Kontakt
Alexis Camacho
alexis.camacho@aurapersonal.se
+46 76 589 00 07

Jobbnummer
9595382

