Inköpare - fokus på indirekt material (hyrköp)
2025-08-28
Din nya roll
Vi söker nu en junior inköpare till ett konsultuppdrag hos vår kund i Linköping. Rollen passar dig som är i början av din karriär inom inköp och vill utvecklas i en internationell, högteknologisk miljö.
Som junior inköpare kommer du främst att arbeta med inköp av indirekt material och stötta det befintliga inköpsteamet i det dagliga arbetet. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter inom operativt inköp, arbeta nära leverantörer samt bidra till att säkerställa att verksamheten har rätt material i rätt tid.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Orderläggning och uppföljning av leveranser
Hantering av inköp av indirekt material
Kontakt med leverantörer, både nationellt och internationellt
Administrativt stöd till inköpsteamet
Samarbete med interna funktioner som produktion, materialplanering och projekt
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Mellan 1-4 års erfarenhet av operativt inköp eller relevant arbetslivserfarenhet logistik eller liknande.
God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap (på grund av ITAR-regelverk)
Meriterande: Erfarenhet från tillverkande industri
Meriterande: Kunskap om inköpsprocesser
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och tycker om att samarbeta. Du är lösningsorienterad och vill utvecklas inom inköp.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters.
Arbetsmodell: 100% onsite i Linköping. Start: Omgående. Slut: 2025-12-31. Rollen förväntas övergå i anställning hos kunden efter uppdragsperioden/en förlängningsperiod. Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: För att arbeta hos vår kund krävs det att du är svensk medborgare samt att du blir godkänd i en säkerhetsintervju. Vår kund kan i enstaka fall godkänna dubbla medborgarskap. I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399 Jobbnummer
