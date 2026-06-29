Inköp- och förrådsansvarig till Partille kommun
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2026-06-29
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Vi söker en Inköp- och förrådsansvarig till Gata- och Parkenheten!
Rollen är varierad och kombinerar administrativa arbetsuppgifter med operativt arbete i verksamheten. Du är delaktig i det dagliga arbetet, kavlar upp ärmarna när det behövs och driver samtidigt visst utvecklingsarbete.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat beställningar via Proceedo från anslutna leverantörer, genomförande av direktupphandlingar, fakturahantering, lagerhållning samt planering och genomförande av inköp av varor och material. I rollen ingår även godsmottagning, ansvar för skötsel av miljöhuset samt hantering av kemikalier. Du ansvarar även för det systematiska brandskyddsarbetet i våra lokaler och vissa av fastighetens funktioner.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen och/eller arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Dokumenterad erfarenhet av direktupphandlingar
Dokumenterad erfarenhet av inköp och lagerhantering
Dokumenterad erfarenhet av kemikalier och systematiskt brandskyddsarbete
B-körkort
Farligt gods-utbildning ADR
Truckkort B1
God systemvana, gärna ifrån Proceedo och Chemgroup portal
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Vi tror att du trivs i en roll där du kombinerar administration och operativa uppgifter. Som person är du lösningsorienterad och serviceinriktad samt har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och samarbetspartners. Du delar även våra värderingar om allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Annonsen ligger ute under semesterperiod och uppstart av rekryteringsprocessen sker vecka 30. Välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Gata- och Parkenheten och VA-enheten delar lokaler i Brodalens industriområde och tillsammans är vi ca 40 personer. Vi söker nu en inköp- och förrådsansvarig som vill vara med och utveckla vårt arbete med inköp, förråd, kemikaliehantering samt vara drivande i vårt systematiska brandskyddsarbete.
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KSF, SBK, Tekniska avd., Gata/park-enheten Jobbnummer
9982301