Inköp och Planering
Specialkarosser AB / Inköpar- och marknadsjobb / Falkenberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Falkenberg
2025-12-17
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialkarosser AB i Falkenberg
, Laholm
eller i hela Sverige
SKAB-Gruppen består av bolagen Specialkarosser AB, Lagab, Groth och SKAB Norge. Gruppen har ca 300 medarbetare och drygt 180 av dessa jobbar på Specialkarosser AB, SKAB, som är beläget i det trevliga samhället Ätran, 4 mil öster om Falkenberg. Ett kanonställe och en fin arbetsplats. SKAB är i framkant inom branschen och är marknadsledande inom sitt produktområde. Tillverkningen består i huvudsak av specialanpassade lastbilskarosser för transport av styckegods och temperaturkänsligt gods. Special är vår standard! Se även www.specialkarosser.se
Vi söker dig som vill bidra till vårt starka team inom Inköp och Planering.
Du är engagerad och har ett brinnande intresse för inköp och planering. Ett stort och betydande område i vår verksamhet.
Vår företagskultur präglas av korta beslutsvägar där gemenskap, engagemang och glädje är viktiga element. Det är krävande och viktiga arbetsuppgifter, men det prioriteras ihop med att vi också skall ha kul tillsammans.
Vi söker dig med glimten i ögat och passion för tillverkning, där viljan att positivt påverka är avgörande.
Placeringsort Ätran Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: brajobb@specialkarosser.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialkarosser AB
(org.nr 556492-8777)
Stationsvägen 15 (visa karta
)
311 51 ÄTRAN Arbetsplats
Karosser Jobbnummer
9649397