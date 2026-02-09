Inkassorådgivare till kommande uppdrag
2026-02-09
Arbetsbeskrivning Nu söker vi dig med tidigare erfarenhet från inkasso. I din roll som rådgivare inom inkasso är det huvudsakliga syftet att hjälpa människor till en sund ekonomi på ett professionellt och ödmjukt sätt via inkommande samtal via telefon, mail och chatt. Samtalen är många och kvalitet är det absolut viktigaste i verksamheten. Övriga administrativa uppgifter förekommer också. Du kommer bli uthyrd som konsult till vårt kundföretag med möjligheter till anställning efter konsultperioden.
Kvalifikationer och egenskaper Vi söker dig som har erfarenhet av handläggning eller rådgivning inom inkasso och som är van vid att arbeta med telefonen som främsta verktyg. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo med fokus på att hjälpa kunden på ett effektivt och professionellt sätt.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av inkasso, handläggning eller rådgivning
Har god erfarenhet av telefon som arbetsverktyg
Arbetar lösningsorienterat och strukturerat
Är självgående, måldriven och gillar utmaningar
Behärskar svenska och engelska väl, fler språk är meriterande
Är en lagspelare som bidrar med positiv energi
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, engagerad och stöttande arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du får även en branschkunnig och närvarande Talent Consultant Manager som du alltid kan vända dig till.
Som konsult går du ut på uppdrag hos våra kunder och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver stötta upp verksamheten med erfaren kompetens. Våra konsultuppdrag kan vara både längre och kortare - och ibland finns även möjligheten att bli överrekryterad till kundföretaget.
Att arbeta som konsult ger dig möjligheten att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag och branscher. Du har ofta en mer flexibel arbetsbeskrivning med möjlighet till nya utmaningar och uppgifter. Det gör att du ständigt utvecklar din kompetens, erfarenhet samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som vår konsultkollega får du tillgång till vår förmånsportal Benifex. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag och ta del av fina erbjudanden samt rabatter på olika tjänster och varor.
Om Amendo Amendo har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001 och är landets ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans, försäkring, IT och tech. Vi hjälper företag att växa och människor att utvecklas. vi är din trygga och engagerade kompetenspartner.
Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Acquisition Manager Mathilda Carlbom - mathilda.carlbom@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
