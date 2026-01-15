Inkassohandläggare till Aspectum Inkasso
M.R Partner AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-01-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M.R Partner AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om Aspectum Inkasso Aspectum Inkasso är ett inkassobolag med ambitionen att driva ett professionellt och respektfullt inkasso, där kvalitet, tydlig kommunikation och långsiktiga relationer står i centrum. Nu söker vi en erfaren inkassohandläggare till vårt kontor i Göteborg.
Hos oss blir du en nyckelperson i ett mindre bolag i tillväxt med möjlighet att arbeta brett, ta ansvar och vara med och bygga verksamheten framåt. Vi söker dig som har erfarenhet av inkasso och som trivs i en entreprenöriell miljö där man tar ansvar och bidrar till helheten.
Om rollen Som inkassohandläggare arbetar du med hela inkassoprocessen från start till mål. Rollen är varierad och passar dig som trivs i en självständig position med nära samarbete i ett mindre team. I takt med att bolaget växer får du även möjlighet att påverka rutiner, arbetssätt och processer.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Handläggning av inkassoärenden genom hela flödet
Kontakt med gäldenärer, uppdragsgivare och samarbetspartners
Upprättande och uppföljning av betalningsplaner
Bedömning av ärenden för vidare åtgärder
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av inkassohantering och hela ärendeflödet
Arbetar strukturerat, noggrant och affärsmässigt
Är kommunikativ och professionell i dialog med olika parter
Trivs i ett mindre bolag med korta beslutsvägar
Vi erbjuder
En central roll i ett växande inkassobolag
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
Korta beslutsvägar och nära samarbete i teamet
Kontor i Göteborg
En långsiktig möjlighet för rätt person
Kontakt I denna rekrytering samarbetar Aspectum Inkasso med M-R Partner. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: John Rembeck 0730-463 121 john@mrpartner.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7059737-1791943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M.R Partner AB
(org.nr 559194-2114), https://careers.mrpartner.se
Göteborg Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
M-R Partner Jobbnummer
9687037