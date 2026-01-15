Inkassohandläggare till Aspectum Inkasso

M.R Partner AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2026-01-15


Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos M.R Partner AB i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Borås, Trollhättan eller i hela Sverige

Om Aspectum Inkasso Aspectum Inkasso är ett inkassobolag med ambitionen att driva ett professionellt och respektfullt inkasso, där kvalitet, tydlig kommunikation och långsiktiga relationer står i centrum. Nu söker vi en erfaren inkassohandläggare till vårt kontor i Göteborg.
Hos oss blir du en nyckelperson i ett mindre bolag i tillväxt med möjlighet att arbeta brett, ta ansvar och vara med och bygga verksamheten framåt. Vi söker dig som har erfarenhet av inkasso och som trivs i en entreprenöriell miljö där man tar ansvar och bidrar till helheten.
Om rollen Som inkassohandläggare arbetar du med hela inkassoprocessen från start till mål. Rollen är varierad och passar dig som trivs i en självständig position med nära samarbete i ett mindre team. I takt med att bolaget växer får du även möjlighet att påverka rutiner, arbetssätt och processer.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Handläggning av inkassoärenden genom hela flödet

Kontakt med gäldenärer, uppdragsgivare och samarbetspartners

Upprättande och uppföljning av betalningsplaner

Bedömning av ärenden för vidare åtgärder

Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt

Vi ser gärna att du:

Har erfarenhet av inkassohantering och hela ärendeflödet

Arbetar strukturerat, noggrant och affärsmässigt

Är kommunikativ och professionell i dialog med olika parter

Trivs i ett mindre bolag med korta beslutsvägar

Vi erbjuder

En central roll i ett växande inkassobolag

Stort eget ansvar och möjlighet att påverka

Korta beslutsvägar och nära samarbete i teamet

Kontor i Göteborg

En långsiktig möjlighet för rätt person

Kontakt I denna rekrytering samarbetar Aspectum Inkasso med M-R Partner. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: John Rembeck 0730-463 121 john@mrpartner.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7059737-1791943".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M.R Partner AB (org.nr 559194-2114), https://careers.mrpartner.se
Göteborg Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
M-R Partner

Jobbnummer
9687037

Prenumerera på jobb från M.R Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos M.R Partner AB: