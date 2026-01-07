Injektionssjuksköterska
Estetik Centrum Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2026-01-07
Vi söker nu en erfaren och engagerad injektionssköterska på deltid till Estetikcentrum.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska eller tandläkare.
• Några års erfarenhet av Botox och fillers.
• Obehindrad i svenska och engelska.
Som person är du serviceinriktad och drivs av att leverera bästa kundbemötandet och överträffa förväntningar. Du är professionell och ödmjuk.Om företaget
Estetikcentrum är en av Sveriges ledande kliniker inom plastikkirurgi och estetiska behandlingar.
Hos oss står patientens upplevelse i fokus - vi erbjuder ett brett utbud av plastikkirurgiska ingrepp, skönhetsbehandlingar, massage, samt estetisk tandvård - allt under ett och samma tak.
Vår klinik ligger centralt i Malmö och består av ett engagerat team på cirka 25 medarbetare. Med höga ambitioner och ett starkt fokus på kvalitet och service befinner vi oss i en spännande fas av tillväxt - och vi söker nu dig som vill vara med och forma vår fortsatta resa.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Deltid ca 70-80%, kväll- och helgarbete enligt schema.
Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: sara.n@estetikcentrum.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Injektionssjuksköterska".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559048-9810), http://www.estetikcentrum.se
211 38 MALMÖ
