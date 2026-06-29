Injektionsbehandlare | Stockholm
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2026-06-29
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Är du legitimerad sjuksköterska eller läkare – eller studerar du till något av yrkena – och har ett intresse för estetiska injektionsbehandlingar? Vill du vara med och bygga Sveriges första specialistkedja inom estetiska injektioner? Då kan rollen hos Glowd vara helt rätt för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
I rollen som injektionsbehandlare tar du ett stort eget ansvar för dina patienter samt arbetar med estetiska behandlingar av hög kvalitet. Du kommer att arbeta i en miljö där medicinsk trygghet, kundnöjdhet och naturliga resultat står i centrum. Du utgår från trevliga och trivsamma lokaler i centrala Stockholm.
I rollen kommer du att arbeta med:
Utföra estetiska injektionsbehandlingar såsom filler, botox, skinboosters och biostimulerande behandlingar
Självständigt bedöma patienters behov och rekommendera behandlingar
Säkerställa korrekt läkemedelshantering och dokumentation enligt gällande riktlinjer
Hantera eventuella biverkningar och komplikationer på ett professionellt sätt
Ge trygg och tydlig information till patienter före, under och efter behandling
Bidra till verksamhetens utveckling, inklusive administration och marknadsföring
För att lyckas i rollen har du:
Legitimation som sjuksköterska eller läkare, alternativt pågående utbildning till något av yrkena
Estetisk fingertoppskänsla samt gärna erfarenhet av, eller ett stort intresse för, estetiska injektionsbehandlingar
Certifiering inom estetisk medicin är meriterande. För rätt person finns möjlighet att genomföra certifieringen via Glowd
Mycket god förmåga att kommunicera och skapa förtroende
Meriterande är erfarenhet av skinboosters, biostimulerande behandlingar samt en etablerad kundkrets.
För att trivas i rollen är du en trygg och professionell person med ett genuint intresse för estetik och medicin. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet med ett öga för naturliga resultat. Samtidigt är du självgående, flexibel och trivs i en entreprenöriell miljö där du får vara med och bygga något nytt.
Glowd erbjuder dig:
Möjlighet att vara med och bygga Sveriges första specialistkedja inom estetiska injektioner
En central roll i en växande verksamhet med höga ambitioner
En arbetsmiljö med fokus på kvalitet, medicinsk säkerhet och kundupplevelse
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Glowd med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Glowd Glowd har som mål att bli Sveriges första specialistkedja inom estetiska injektioner. Med fokus på medicinsk trygghet, hög kvalitet och naturliga resultat erbjuder de behandlingar som kombinerar säkerhet och tillgänglighet. Bakom bolaget står erfarna entreprenörer inom skönhet, vård och marknadsföring, och den första kliniken är belägen på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Med en tydlig vision och stark tillväxtplan siktar Glowd på att expandera till fler städer i Sverige och Norden. Läs mer på www.glowd.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Birger Jarlsgatan 37 (visa karta
)
111 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Glowd Kontakt
Rekryteringskonsult
Celina Sundberg celina.sundberg@jobway.se +46703943832 Jobbnummer
9983057