Inhouse account manager - Start 22/6
Bigacom Customer Management AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bigacom Customer Management AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du utvecklas inom försäljning och vara en del av ett växande företag?
Bigacom fortsätter att växa och nu utökar vi vårt B2B-team – Där vi arbetar med en av Sveriges ledande leverantörer av företagsväxlar och kommunikationslösningar.
Vi söker dig som vill arbeta med försäljning mot företag, bygga långsiktiga kundrelationer och utvecklas i en miljö där prestation och personlig utveckling står i fokus.
🎯 Om rollen
Som B2B-säljare hos oss arbetar du med ett av telekombranschens hetaste och största varumärken. Du kontaktar leads samt tidigare och potentiella kunder vilket gör rollen varierad med goda förtjänstmöjligheter.
Din uppgift är att förstå kundens verksamhet, identifiera behov och presentera skräddarsydda lösningar som hjälper företag att effektivisera sin kommunikation.
🌟 Vad vi erbjuder dig
💰 Fast lön + provision från första affären Vi vill att du ska känna dig trygg samtidigt som du har möjligheten att påverka din lön.
📚 Gedigen utbildning Alla som börjar på Bigacom genomgår en omfattande utbildning inom försäljning, kommunikation och våra produkter. Du får alla verktyg som krävs för att lyckas.
🚀 Karriärmöjligheter Många av våra ledare har börjat som säljare. För dig som presterar finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget, både i Sverige, Spanien och på vårt kontor på Cypern.
🏢 Modernt kontor i Stadshagen Vi sitter i ljusa och fräscha lokaler där vi har byggt en stark kultur med fokus på gemenskap, utveckling och resultat.
🔍 Vi söker dig som:
• Har ett starkt driv och tar ansvar för dina resultat.
• Är kommunikativ och social med god förmåga att skapa förtroende över telefon.
• Talar och skriver svenska obehindrat.
• Är målmedveten, tävlingsinriktad och trivs med att arbeta mot uppsatta mål.
• Har viljan att utvecklas inom försäljning och kundrelationer.
• Kan arbeta heltid, måndag–fredag kl. 08:00–17:00.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din inställning, ditt engagemang och din vilja att utvecklas.
📩 Ta chansen att bli en del av Bigacom och arbeta med en av marknadens starkaste lösningar inom företagskommunikation.
Skicka in din ansökan redan idag!
För mer information, kontakta oss på info@bigacom.se
Vi ser fram emot din ansökan!
// Bigacom Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854992-2045143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bigacom Customer Management AB
(org.nr 559253-5461), https://karriar.bigacom.se
Warfvinges väg 31 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Bigacom Customer Management Jobbnummer
9956174