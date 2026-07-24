Inhoppar som personlig assistent i Borås
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-07-24
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Nu söker jag dig som känner att du är flexibel i både dagar och tider för att arbeta. Du
behöver kunna planera om din dag, när jag behöver dig, vilket oftast är vid akut
frånvaro från andra assistenter, tex sjukdom. Det kan även vara vid mer planerad
frånvaro, som semster.
Jag söker dig som inte känner att du behöver vara social eller ha arbetskamrater att
jobba tillsammans med eftersom du alltid jobbar ensam och jag söker ingen vän att
sitta och snacka med hela tiden (oftast inte alls, mer än det som rör ditt arbete just
den dagen).
Du som timvikarie har en väldigt viktig roll i min assistans och liv för att mitt liv ska
fungera även när det är bortfall i assistentgruppen. Du behöver kunna jag dygn (24
tim med jour under natten).
Som timvikarie kan du bli tillfrågad att jobba alla tider på dygnet, det är alltså inte
alltid det blir 24 tim men jag behöver att du kan jobba dygn, både vardag och helg.
Mitt assistansbehov är dygnet runt.
Söker du ett arbete där du vill ta hand om är inte detta arbetsplatsen för dig för jag vill
inte känna att någon tar hand om mig.
Kriterier att uppfylla för denna tjänst:
Kvinna 18 +
Vaccinerad mot Covid
Svenska obehindrat i tal och skrift (assistansbehovet kräver det)
Flexibel och lätt för att planera om när jag behöver dig.
Vem är jag? Jag är en kvinna 48 år som bor ensam och för mig är det viktigt att jag
känner att jag bor ensam trots att jag alltid har en assistent som jobbar. Jag är
väldigt noga med min integritet och att jag vill ha det precis så som jag vill.
Jag har en ryggmärgsskada som gör att jag sitter i elrullstol och har nedsatt
muskelstyrka som gör att jag har en hel del andra hjälpmedel som exempel,
ventilator, hostmaskin,lyfthjälpmedel, knapp på magen m.m.
Även opererad i nacken så har en del nervsmärta.
Jag gillar att träffa vänner och familj när kroppen tillåter/orkar. Gillar även att resa
både inom och utanför sverige. Har bla varit i Thailand och USA.
Sen gillar jag matlagning och att baka.
Du behöver känna dig bekväm att vara med mig i olika sammanhang som, hemma,
hos vänner/familj, resor, eller varför inte en kväll på krogen när jag är ute med
vänner.
Vill du ha ett arbete där du är avgörande för att mitt liv ska flyta på och alltså kan
sätta ditt eget liv på paus under din arbetstid? Du kan hålla dig i bakgrunden men
ändå vara fokuserad när det verkligen krävs?
Du har lätt att ta till dig information och följa rutiner, så att arbetet flyter bra både för
mig och dig.
I din ansökan vill jag ha CV och personligt brev. I ditt personliga brev vill jag veta
varför du söker just detta jobb och varför vi ska välja just dig.
Jag ser fram emot din ansökan. Rekrytering kommer att ske omgående, så vänta inte
med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8119056-2114704". Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Borås (Resecentrum) (visa karta
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503 38 BORÅS Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
10010861