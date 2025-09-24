Inhämtningsledare - Specialistofficer till Flygstaben
Flygvapnet organiserar, leder och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomförs gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter. Chefen för Flygvapnet med stöd av Flygstaben utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband.
Om enheten
Underrättelse- och säkerhetsavdelningen (A2) i Flygstaben leder underrättelse- och säkerhetstjänsten i Flygvapnet. Huvuduppgiften är att stödja chefen för Flygvapnet och övriga Flygstaben med analyser och beslutsunderlag avseende motståndaren och säkerhetshotande verksamhet.
Avdelningen funktionsleder även underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst. Underrättelse- och säkerhetstjänsten inriktas i huvudsak mot omvärldsbevakning, uppföljning och analyser av säkerhetshotande verksamhet. I högre beredskapsnivåer stödjer underrättelse- och säkerhetstjänsten operationer med planering, inhämtningskoordinering, genomförande och utvärdering på kort och lång sikt.
Befattningen erbjuder
I tjänsten som inhämtningsledare ska du omvandla inhämtningsbehov till inhämtningsuppgifter, samordna inhämtning samt följa upp inhämtningens resultat och identifiera behov av förnyad inhämtning.
Mot bakgrund av inhämtningsuppgift utarbetas i samverkan med genomförandefunktionen order om inhämtning. Inhämtning som inte kan tillgodoses med egna resurser omarbetas till begäran om inhämtning som ställs till högre eller sidoordnad chef eller samverkande myndighet.Uppföljning av inhämtning syftar till att kontinuerligt kunna ge rekommendationer om fortsatt inhämtning, förslag om förnyad inhämtning eller förslag till ny inhämtningsuppgift.
Inhämtningsledaren är därmed en central roll i underrättelsetjänstens dagliga arbete. I tjänsten kan du förvänta dig omväxlande arbetsuppgifter och snabba tempoväxlingar. Rollen som inhämtningsledare ställer krav på initiativförmåga då tidsförhållanden kan vara mycket korta. Rollen innefattar också att kunna agera sakkunnig representant för underrättelsetjänsten i beslutsprocesser inför luftstridskrafternas operationer och insatser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra inhämtning i samråd med sidoordnade och högre stab.
• Omvandla underrättelsebehov till inhämtningsbehov.
• Bedöma vilka källor som kan användas för att i tid tillgodose inhämtningsbehoven.
• Utgöra del av avdelningens funktion för mottagande och förmedlande av inkommande och utgående meddelanden/rapporter samt uppgifter för underrättelseledningen.
• Vara avdelningens representant i beredningar och ledningslag inför operationer och nationella/internationella insatser.
Kvalifikationer
• SO-6 alt. SO-7.
• Körkort lägst B.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• God förmåga att uttrycka sig i text samt hantera stor mängd information.
• Utbildning och längre erfarenhet inom underrättelsetjänst.
• Mycket god datorvana.
Personliga egenskaper
Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen är:
• Flexibla och innehar god anpassningsförmåga
• God samarbetsförmåga
• Initiativförmåga
• Hög stresstålighet
• Noggrannhet
• Analytisk lagd
Meriterande
• Tidigare tjänstgöring inom Flygvapnet
• Kunskap om luftstridskrafternas sensorer.
• Tidigare tjänstgöring vid stab samt kunskaper inom stabsmetodik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider och beredskap samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal.
Upplysningar om befattningen
Major Mikael Olsbro, FM växel på 08-788 75 00
Mejl: fs-gen-und@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O - Lars-Olof Wretling
OFR/S - Caroline Nilsson
SACO - Johan Nyström
SEKO - Åsa Karlsson
Samtliga nås via FM växel på 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
