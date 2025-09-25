Ingenjörer till projekt inom pansarterrängbil
2025-09-25
Är du ingenjör med erfarenhet av ILS och/eller eftermarknadsområdet? Nu söker vi nya medarbetare till gruppen som arbetar med pansarterrängbilar. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Hos oss blir du en del av en sammansvetsad grupp med stark teamkänsla och fokus på resultat. Du deltar i projektarbete där vi tillsammans arbetar för att nå mål inom tid, ekonomi, prestanda och kvalitet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat kravarbete inför upphandlingar, framtagning av tekniska specifikationer samt medverkan i upphandlingar och förhandlingar enligt LOU/LUFS.
Du är delaktig i uppföljning och verifiering av leverantörers åtaganden, liksom i tekniska utredningar, uppdatering av underhållssystem och framtagning av teknisk dokumentation. I rollen ingår även nära samarbete med Försvarsmakten med uppföljning av materielens nyttjande, status, driftsäkerhet och tillgänglighet. Samtidigt bidrar du till att utveckla arbetsmetoder och sprida kunskap inom organisationen.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor inrikes och utrikes förekommer.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleingenjörsexamen inom teknik eller naturvetenskap, eller annan likvärdig kompetens som vi bedömer motsvarande. Du har flera års erfarenhet av arbete inom ILS- eller eftermarknadsområdet och är van vid att arbeta i projektform. Du har även erfarenhet av att ta fram teknisk dokumentation och kan uttrycka dig mycket väl på svenska, både muntligt och skriftligt, samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kravställning, utformning och verifiering av militära och/eller civila tekniska system. Har du tidigare arbetat med konstruktion eller produktutveckling ser vi även det som en tillgång, liksom erfarenhet av exportklassificering. Kunskap om TiA/GoF-system, praktisk användning av militär materiel samt körkort B eller C är värdefullt i tjänsten men inget måste.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att arbeta tillsammans med andra och har lätt för att skapa goda samarbeten. Du använder ditt omdöme och förmåga att göra välgrundade bedömningar, även i komplexa situationer. Vi ser gärna att du är prestationsorienterad och motiveras av att leverera resultat. Du trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar, samtidigt som du har uthålligheten att hålla i när arbetet kräver långsiktighet och fokus.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida:Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 16/10.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Gustav Ericsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
