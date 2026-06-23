Ingenjörer sökes till Reaktorunderhåll på Ringhals AB
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Varberg Visa alla elektronikjobb i Varberg
2026-06-23
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, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Söker du en roll där du får kombinera teknik, samverkan och långsiktigt förbättringsarbete – och samtidigt bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning? På Ringhals arbetar du i en samhällsviktig verksamhet där säkerhet, kvalitet och struktur står i centrum.
Om jobbet
Du blir en del av enheten Strukturell Integritet och bränsleservice, där gruppen Primärsystem strategiskt underhåll ingår och ansvarar för provning och underhåll av primärsystemets större komponenter, såsom reaktortank, ånggeneratorer, tryckhållare samt bränslehanteringsutrustningar.
Gruppen Primärsystem strategiskt underhåll består i dagsläget av 11 personer. Arbetet sker i en reglerad verksamhet där myndighetskrav, säkerhet och kvalitet är en naturlig del av vardagen. En viktig del av uppdraget är att bidra till att underhåll och provningar planeras, genomförs och följs upp på ett strukturerat sätt.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Rollen har fokus på förberedelser inför och deltagande vid återkommande kontroller, provning och underhållsaktiviteter. Du blir delaktig i både utvecklingsarbete och strategiskt underhållsarbete och samverkar med flera teknikområden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Upphandla och kvalificera provnings- och underhållsinsatser
Driva uppdrag från start till avslut, inklusive arbetsledning vid utförande
Utveckla och förvalta underhållsinstruktioner, planer och program för komponenter, utrustningar och verktyg
Omvärldsbevaka teknikutveckling och erfarenheter inom specifika områden
Vid behov ta fram behovs- och beslutsunderlag samt delta i internt utvecklingsarbete
Samverka med drift, teknik, underhåll och kemi
Sammanställa och rapportera utfört underhåll och kontroller
Under revisioner kan du även delta i operativt arbete, till exempel visuella inspektioner.
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk grund och trivs i en roll där struktur, dokumentation och samarbete är en stor del av vardagen. Du har några års erfarenhet från en relevant teknisk miljö och vill fortsätta utvecklas långsiktigt tillsammans med oss.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial teknisk utbildning, exempelvis YH eller högskola, alternativt motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från teknik, underhåll, provning, processindustri eller annan komplex anläggningsmiljö
Förståelse för mekanisk uppbyggnad och intresse för att sätta dig in i tekniska frågeställningar
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska
Vana av administrativt arbete och dokumentation
Meriterande
Erfarenhet från kärnkraft eller annan reglerad verksamhet
Anläggningskunskap från Ringhals
För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, noggrann och samarbetsorienterad. Du har lätt för att skapa förtroende i många kontaktytor och motiveras av att arbeta långsiktigt med kvalitet, uppföljning och förbättringar.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en verksamhet som är viktig för samhället och framtidens fossilfria energiförsörjning. Ringhals erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, internutbildningar och förmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, tjänstepension och föräldraledighetstillägg. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort Ringhals
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Magnus Kvarnström Magnus.Kvarnstrom@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast 9/8. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringen förekommer tester som en del av vår process.
OBS! Annonsen ligger ute under en längre period över sommaren, vilket innebär att vår tillgänglighet för frågor kan vara något begränsad
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Förutom säkerhetsprövning genomförs även drogtest. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9974978