Ingenjörer med intresse för underhåll
Nu söker vi ingenjörer med erfarenhet av att jobba i projekt och med intresse för att hantera produkternas hela livscykel. Du kommer tillhöra enheten indirekt eld där du tillsammans i projektteam får stora möjligheter att påverka lösningar som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov till leverans och uppföljning.
Om tjänsten
I din roll som ingenjör inom underhållslösningar arbetar du tillsammans med motiverade kollegor för att tillsammans skapa förutsättningar för tillgänglighet, uppföljning och underhåll av hela produktområdet.
Du leder och medverkar i möten med leverantörer och Försvarsmakten, samt analyserar och bryter ned Försvarsmaktens krav och målsättningar till tekniska specifikationer och verksamhetsåtaganden. I rollen ingår det bland annat att utvärdera leverantörers analyser och tjänster inom underhållslösningar, planera och genomföra tekniska utredningar samt delta vid prov och försök. Du ansvarar för att självständigt och tillsammans med andra att planera och genomföra driftsäkerhets- och underhållsanalyser, med syfte att utforma och säkerställa ett robust drift- och underhållssystem genom hela livscykeln.
Tjänsten är placerad i Stockholm, resor såväl inrikes som utrikes ingår som en naturlig del av tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad civil- eller högskoleingenjör, eller som har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har några års relevant och aktuell erfarenhet av att arbeta i tekniska projekt inom området. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet av underhållsberedningar, reservdelsoptimering, teknisk information och dokumentation eller arbete med metoder och processer för att skapa kostnadseffektiva och tillgängliga underhållssystem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att genomföra driftsäkerhets- och underhållsanalyser.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vi ser även att du är strukturerad och har ett tydligt arbetssätt, med ordning och reda i ditt arbete. Vidare är du uthållig och har en positiv inställning till ditt arbete, även när utmaningar uppstår. Du är självgående och tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt efter att ha satt dig in i uppdraget. För att trivas i rollen är det också viktigt att du har gott omdöme, kan anpassa ditt agerande utifrån situation och motpart, och upprätthåller goda relationer med såväl kunder som leverantörer även i utmanande lägen.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-12-07.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Johan Ersson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lovisa Karlsson, lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
