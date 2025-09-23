Ingenjörer med intresse för kommunikations- och informationssystem
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-09-23
Vill du vara med och forma framtidens digitala försvar? Då är denna roll något för dig. Vi söker ingenjörer som vill vara med och driva vårt arbete med kommunikationssystem och informationssystem inom ledningsstödsystem framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-09-23Om tjänsten
I den här rollen får du arbeta med avancerad teknik i projekt som gör verklig skillnad. Du blir en nyckelperson i utvecklingen av kommunikations- och informationssystem och ledningsstödsystem för armén, från marknadsanalys, planering och analys till design, test och implementering. Tillsammans med industripartners och ditt team driver du tekniska utredningar och utvärderar lösningar som möter både operativa behov och högt ställda krav på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet.
Du följer den tekniska utvecklingen inom området, ansvarar för att systemen uppfyller relevanta standarder och bidrar till att nya och befintliga system fungerar sömlöst i samspel med övriga delar av ledningssystemet. Det här är en roll för dig som vill kombinera teknik, samhällsnytta i ett nära samarbete med kompetenta kollegor och industripartners. Du kommer att vara med och bidra från idé till leverans i en snabbt växande och föränderlig bransch.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsexamen, är systemvetare, specialistofficer med inriktning på sambandssystem alternativt motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom det tekniska området för kommunikationssystem eller informationssystem och kunskap när det kommer till dess tekniska lösningar och operativa användning. Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i projekt, teknisk support, arbete med routing och fasta nät samt arbete med el. Det är också en fördel om du har goda kunskaper om teknikområdets tekniska lösningar och operativa användning.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är en lagspelare, trivs i samarbete och gärna bidrar med dina idéer. Du är kommunikativ, strukturerad och tar dig an utmaningar med både noggrannhet, kvalité och driv. Vi värdesätter ett gott omdöme och förmågan att hitta lösningar i komplexa situationer.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på enheten Mark C3 inom vårt verksamhetsområde ledningssystemmateriel som ansvarar för de ledningssystem som används av Försvarsmakten, exempelvis operativa och taktiska informationssystem och mobila kommunikationssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 13/10.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto, OFR/S Pia Edström, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Marit Mobedjina via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
