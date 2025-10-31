Ingenjörer inom mekantronik
2025-10-31
Är du en erfaren utvecklare eller ingenjör som vill ta nästa steg i karriären och arbeta med spännande projekt inom försvar, teknik eller fordonsindustrin? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund är ett teknikkonsultföretag som samarbetar med några av Sveriges ledande aktörer inom fordons-, försvars- och techindustrin. Medarbetarna är företagets viktigaste tillgång, och här finns stora möjligheter att växa både som ingenjör och person. Kulturen präglas av entreprenörsanda och gemenskap, med korta beslutsvägar och stor frihet under ansvar. Projekten spänner från avancerad produktutveckling till systemlösningar där mekanik, elektronik och mjukvara möts - vilket ger dig chansen att arbeta i en dynamisk och varierande miljö.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten
Du blir en del av tekniska team som arbetar med säkerhetsklassade projekt inom försvars-, teknik- och fordonsindustrin.
Rollen innebär både arbete på kontoret och ute hos kund, med möjlighet att driva egna tekniska lösningar.
Du får använda och utveckla din kompetens inom Embedded, mekanik eller mekatronik i spännande projekt med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Vi ser gärna att du har arbetat i någon av av rollerna nedan eller liknande:
Embeddedutvecklare
Mekatronikingenjör
Provningsingenjör / verifikationsledare / teknisk projektledare
Elektronikkonstruktör / Hårdvarukonstruktör
Vi söker dig som
Har 3-10 års erfarenhet inom Embedded, elektronik och/eller mekanik samt innehar en relevant högskole- eller ingenjörsexamen.
Innehar svenskt medborgarskap och har intresse för försvarsindustrin samt säkerhetsklassade projekt.
Är teknikintresserad, problemlösningsorienterad och har god säkerhetsmedvetenhet.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift och har B-körkort.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
