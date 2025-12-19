Ingenjörer inom Försvarsmaktens logistik
Försvarsmakten / Logistikjobb / Skövde Visa alla logistikjobb i Skövde
2025-12-19
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Befattningen erbjuder
Teknik- och Vidmakthållandekontor Logistik (TVK Log) söker ingenjörer till vår avdelning, inom sektioner som ansvarar för underhålls- och drivmedels utrustning, sjukvårdsmateriel och personlig utrustning. Vill du, tillsammans med ett fantastiskt gäng kompetenta och engagerade medarbetare, vara med och bygga upp och utveckla Försvarsmaktens förmåga har du nu chansen att söka ett utmanande, utvecklande och viktigt jobb!
Om enheten
TVK Log är en central aktör inom Försvarsmaktens logistikledning. Vi ansvarar för att förnödenheter och materiel är tillgängliga och möter krigsförbandens behov - i fred, kris och krig. Det innebär också att vi skapar de förutsättningar som krävs för Försvarsmaktens uthållighet, inom områden som drivmedel, livsmedel och ammunition. Enheten består av cirka 120 medarbetare med bred kompetens inom teknik, logistik och styrning. TVK Log består huvudsakligen av civil personal med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Ledningen är placerad i Boden, men vi finns representerade på ett flertal orter i landet. Vårt arbete bygger på tillit, samarbete och ett tydligt uppdrag - att möjliggöra tillgängliga krigsförband genom rätt materiel i rätt tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen genomför du design- och konfigurationsledningsuppgifter och utför tekniskt arbete under hela materielens livscykel. Din uppgift är bl.a. att säkerställa att materielen som ska användas är säker och fungerar som den ska. Du driver och deltar i projektteam, tekniska utredningar samt handlägger avvikelser och förbättringsförslag inom området. Du samverkar med aktörer både externt och internt.
I rollen som ingenjör kommer du även att arbeta med att ta fram och utveckla tekniska specifikationer, kravställning inför upphandling, och avtal inom området. Du utför teknisk kontroll och kvalitetssäkring, samt konfiguration och behovsbedömning av tekniska åtgärder. I befattningen har du en avgörande roll i arbetet med att säkerställa att den materiel och de tjänster som levereras till Försvarsmakten uppfyller avtalade tekniska krav. Registervård och att säkerställa att rätt uppgifter finns i administrativa system är också förekommande arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2025-12-19KvalifikationerKvalifikationer
• Universitets- eller högskoleexamen med ingenjörsinriktning eller motsvarande teknisk kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet av tekniskt arbete, kravställning, teknisk design, beredning, konfigurationsledning eller underhållslösningar. Dina personliga egenskaper
Som person har du mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är utvecklingsinriktad, är drivande och tar egna initiativ. Tjänsten kräver god analytisk förmåga och förmåga att se sammanhang. Du behöver vara kommunikativ, pedagogisk och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter, vilket ställer krav på att du kan prioritera och arbeta strukturerat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet avseende materiel och tekniska system, dess tekniska lösningar och integration till omgivande materielsystem
• Dokumenterad erfarenhet av teknisk dokumentation och brukarinstruktioner
• God erfarenhet av stödsystem inom logistik- eller teknikområdet, ex av SAP eller liknande produktions- eller affärssystem
• Dokumenterad erfarenhet av arbete/utbildning inom logistikområdet inom Försvarsmakten eller Försvarets materielverk
• B-körkort.
Övrigt
Anställningen utgör en civil tillsvidaretjänst på heltid. Sex månaders provanställning kommer att tillämpas för dig som inte redan är tillsvidareanställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Skövde altervantivt Boden
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
För frågor om befattningen kontakta tjf Avdelningschef 072-211 35 75 eller via e-post nina.janson@mil.se
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Jannie Gabrielsson, tfn 073-521 57 08.
Fackliga företrädare
OFR/O - Peter Andersson
OFR/S - Mats Nilsson
SEKO - Lars-Erik Selström
SACO - Elisabeth Valdemarsson
Samtliga nås via växeln, 0505-45 10 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 12 januari 2026. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9658009