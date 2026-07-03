Ingenjörer inom el, mek och automation
Aiab energy AB / Maskiningenjörsjobb / Timrå Visa alla maskiningenjörsjobb i Timrå
2026-07-03
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Vår Teknikavdelningen växer – vill du ta nästa steg i höst?
Till följd av vår starka tillväxt och ökade efterfrågan på våra lösningar stärker vi nu vår Teknikavdelning.
Sommaren är för många en tid för reflektion. Kanske funderar du på nästa steg i karriären, en nystart där du får arbeta med avancerad teknik, engagerade kollegor och lösningar som gör verklig skillnad i samhället.
Hos oss på Aiab får du vara med och bidra till att trygga elförsörjningen i både samhälle och näringsliv genom att utveckla, konstruera och leverera skräddarsydda system för reservkraft, avbrottsfri kraft och DC-lösningar.
Nu söker vi alltså flera nya kollegor till Teknikavdelningen, där du rapporterar till Teknikchef Björn Henriksson och arbetar i nära samarbete med, inte bara kollegorna inom teknik, utan också med de i produktion, projekt, inköp och försäljning.
Vi söker:
Mekanikkonstruktör
Som mekanikkonstruktör arbetar du med att ta idéer och kundbehov hela vägen till färdiga lösningar. Du arbetar med mekaniska konstruktioner, tekniska beräkningar och underlag till produktion och anbud, ofta i parallella projekt. Rollen innebär också att bidra till utveckling och förbättring av våra produkter samt samarbete med både interna och externa parter.
Profil: Ingenjör inom maskinteknik eller motsvarande erfarenhet samt erfarenhet av konstruktion, gärna från tillverkande industri samt vana av exempelvis SolidWorks och tekniska beräkningar.
Elkonstruktör
Som elkonstruktör arbetar du med konstruktion av system inom reservkraft och energilösningar. Du tar fram kretsscheman och dokumentation, driver egna teknikuppdrag och säkerställer att krav och kvalitet uppfylls. Rollen innebär också att delta i idrifttagning och bidra med teknisk expertis både internt och externt.
Profil: Ingenjör inom elkraft eller liknande samt erfarenhet av elkonstruktion och tekniska projekt. Det är en fördel med kunskap i E-plan eller liknande verktyg.
Automationsingenjör
Som automationsingenjör arbetar du främst med programmering och utveckling av styrsystem. Du är med genom hela processen – från idé och konstruktion till driftsättning och optimering – och bidrar till att våra system fungerar effektivt och säkert hos kund.
Profil: Relevant utbildning inom el, automation eller datateknik alternativt motsvarande i form av erfarenhet. Erfarenhet av PLC/HMI och industriella system och det är meriterande med kunskap inom Siemens-system.
Hos oss får du:
En viktig roll i ett växande teknikbolag med stark framtidstro
Möjlighet att arbeta med avancerade tekniska lösningar, från detalj till komplexa system
Ett nära samarbete i team med hög kompetens och stort engagemang
Påverkan på både produkter och arbetssätt
En kultur som präglas av tillit, ansvar, utveckling, engagemang och trygghet.
Vem är du?
Oavsett roll är du en person som:
Har ett starkt tekniskt intresse
Trivs i en projektorienterad miljö med flera parallella uppdrag
Är strukturerad, lösningsorienterad och tar eget ansvar
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Välkommen att söka, när det passar dig i sommar
Vi vet att sommaren är en tid för eftertanke. Därför håller vi annonsen öppen över sommaren och ser fram emot din ansökan, innan sista ansökningsdag den 16 augusti 2026. I din ansökan till maria.nordin@aiab.se
anger du vilken eller vilka av våra roller du är intresserad av.
Om Aiab energy
Aiab energy AB är ett svenskt teknikföretag med över 50 års erfarenhet av att leverera skräddarsydda reservkraftslösningar för trygg och säker elförsörjning. Sedan 1970 har vi arbetat med samhällsviktiga kunder som ställer höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet.
Våra lösningar utvecklas och tillverkas i Sverige och omfattar hela processen från idé till färdig anläggning och långsiktigt underhåll. Det ger oss en stark helhetssyn och möjlighet att ta fullt ansvar för teknik, kvalitet och leverans.
Vi är cirka 65 medarbetare med korta och snabba beslutsvägar, nära samarbete och ett tydligt förbättringsfokus. Som arbetsgivare värdesätter vi långsiktighet, engagemang och möjligheten för våra medarbetare att utvecklas och bidra till lösningar som har verklig betydelse för samhällets funktion och trygghet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: maria.nordin@aiab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiab energy AB
(org.nr 556186-7929), http://www.aiab.se
Per Uddéns Väg 13 (visa karta
)
861 36 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aiab Energy AB Jobbnummer
9991543