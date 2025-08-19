Ingenjörer inom bildanalys, NFC Linköping
2025-08-19
Är du redo för en större uppgift?
Nu söker vi två ingenjörer med kompetens inom bildanalys samt bild- och videokodning till Bild och ljudanalyssektionen, NFC i Linköping. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationellt forensiskt centrum
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
Bild- och ljudanalyssektionen
Bild- och ljudanalyssektionen vid nationellt forensiskt centrum har en samlad kompetens inom ämnesområdena bild-, video-, och ljudanalys, bild- och ljudrelaterad biometri, jämförande undersökningar, sensorteknik och forensisk fotografering. Sektionen har i uppdrag att inom verksamhetsområdena genomföra forensiska undersökningar och analyser, fortlöpande bedriva metodutveckling, vidareutveckla den forensiska processen, bedriva undervisning samt vara ett expertstöd inom rättsväsendet.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Utveckling inom bild- och videoområdet sker i hög takt och bär med sig nya möjligheter och utmaningar, för effektivisering och utveckling av Polismyndighetens forensiska arbete. Verksamheten växer och nu söker vi två ingenjörer med AI-kompetens inom bildanalys alternativt inom bild- och videokodning. Gruppen Bildanalys har fokus mot att utveckla och använda bildanalys för att effektivisera forensiska metoder, att utföra komplexa forensiska undersökningar samt ansvarar för Polismyndighetens IT-forensiska process inom bild- och ljudanalys.
Du kommer att arbeta med bildanalys, signalanalys och AI-teknik i undersökningar av bild- och videomaterial från brottsutredningar. I arbetet ingår även omvärldsbevakning och metodutveckling inom våra forensiska tillämpningar. Arbetet kommer också innefatta kvalitetssäkring, utbildning samt internt och externt deltagande i olika samverkansforum.KvalifikationerKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Avslutad och godkänd civilingenjörsutbildning med inriktning mot signalbehandling, bildbehandling, AI eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant
• erfarenhet av bildbehandling, signalbehandling och AI
• mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• goda kunskaper i engelska språket, både i tal och skrift
• erfarenhet av programmering
Meriterande kunskaper
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• flerårig arbetslivserfarenhet av metodutveckling, med inriktning mot bildbehandling, signalbehandling, AI eller motsvarande
• erfarenhet av arbete med stora datamängder och/eller maskininlärning
• flerårig arbetslivserfarenhet av programmering
• erfarenhet om metoder och standarder för kodning och kompression av mediafiler
• arbetslivserfarenhet av kvalitetssäkring och validering av mjukvara
• arbetslivserfarenhet av projektledning
• arbetslivserfarenhet av att utforma och utföra utbildning.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven och tar ansvar för sin uppgift. I denna roll kommer du att ha många kontaktytor, därför värdesätter vi din förmåga att arbeta strukturerat, metodiskt och kvalitetsmedvetet. Du har en naturlig fallenhet för att kommunicera och samarbeta med andra på ett prestigelöst sätt. Med din analytiska förmåga bidrar du till att skapa helhetsperspektiv och arbetar målmedvetet för att nå gemensamma mål. Som person är du självgående och tar egna initiativ, samtidigt som du värdesätter ett öppet arbetsklimat där återkoppling ses som en naturlig del av arbetet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Heltid, Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensiker IT
Anställningsbenämning: Handläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
