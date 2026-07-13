Ingenjör till Malmö hamn, Fastighets- och gatukontoret
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2026-07-13
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Ref: 20261231
Malmö hamn utgör en central del i stadens utveckling och tillväxt och de kommande åren kommer arbetet med att utveckla hamnen att intensifieras avseende investeringar och etableringar. Utvecklingen kommer att bidra till nya arbetstillfällen och inte minst skapa förutsättningar för stadens viktiga klimatomställningsarbete.
Till fastighets- och gatukontorets utvecklingsenhet söker vi nu ingenjör, att komplettera enhetens erfarna kompetenser som hamningenjör, hamnstrateg m.fl. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för hamnen utvecklingsfrågor och säkerställa att de framtida målsättningarna realiseras.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som ingenjör i Malmö hamn kommer du att arbeta med projekteringar, upphandlingar, masshanteringsfrågor och dagvattenfrågor, med mera. Vidare kommer du även hantera miljötillstånd och lokaliseringsfrågor, samt göra ekonomiska uppföljningar. I rollen kommer du att samverka bland annat med masskoordinator, jurist, exploateringsingenjör, ombud, med flera.
En central del i tjänsten blir att interagera med externa aktörer och intressenter, samt att företräda stadens intressen gentemot hamnoperatören CMP (Copenhagen Malmö Port AB). Tillsammans med nämnda operatör driver du och följer upp investeringar som görs i hamnen och planerar för överlämning till driften. Du har ansvar för att driva och följa upp projekt mot beslutade mål avseende tid, resurser och ekonomi. I rollen kan du även delta i upphandling av konsulttjänster och entreprenader, ta fram uppdragsbeskrivningar samt leda arbetet med projektering fram till komplett förfrågningsunderlag. För planering och uppföljning av projekt används projektstödsystemet Antura.Kvalifikationer
Vi söker dig som innehar en civil- eller högskoleingenjörsutbildning om minst 180 hp med inriktning väg- och vatten, byggnadsteknik eller eventuellt annan inriktning som vi bedömer som likvärdigt kvalificerande för tjänsten.
Du har arbetat minst tre år med byggnader, anläggningar eller infrastruktur. Det är meriterande om du behärskar CAD, samt om du har arbetat med hamn- eller infrastrukturprojekt, alternativ har riktat in ditt examensarbete på infrastruktur.
Du är en trygg och stabil person som trivs med att arbeta tillsammans med andra människor. Du är noggrann och strävar efter att hålla en hög kvalitet i ditt arbete. Vidare har du en kreativ förmåga och delar gärna med av idéer. Du är också öppen för att testa nya angreppssätt i arbetet.
Vidare behärskar du svenska mycket väl och engelska väl i tal och skrift. En god förståelse av danska är meriterande.
Om arbetsplatsen
Utvecklingsenheten består av ca 12 medarbetare som tillsammans leder, driver och utvecklar förvaltningens arbete med stadens fastighetsägande, vilket bland annat innebär att enheten arbetar strategiskt genom förvärv och försäljning av fastigheter, så att markinnehavet långsiktigt och hållbart ska matcha stadens behov. Enheten ansvarar också för ägande, förvaltning, drift och utveckling av Malmös kommersiella hamn och dess infrastruktur, vilket inkluderar rollen som landlord i förhållande till stadens hamnoperatör. Andra ansvar som ligger på enheten är bland annat ansvar för stadens markanvisningspolicy. Utvecklingsenheten är en av fem enheter på fastighets- och exploateringsavdelningen vid fastighets- och gatukontoret.
Fastighets- och gatukontoret är en av de 14 förvaltningarna i Malmö stad. Förvaltningen äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden och har till uppdrag att möjliggöra ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi är en bred och varierad organisation med många yrkesroller och uppdrag. För att lyckas tillsammans satsar förvaltningen på medarbetarskapet för att ha en gemensam riktning med en strukturerad grund för samarbete, utveckling och ansvarstagande – oavsett roll eller funktion.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261231". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
HR-konsult
Meri Jankova Meri.Jankova@malmo.se +46709368206 Jobbnummer
10001001