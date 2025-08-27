Ingenjör till Gripens flygförarutrustning (AES39)
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Är du ingenjör eller har erfarenhet av arbete med flygsäkerhetsmateriel och liknande produkter? Är du noggrann, prestigelös, säkerhetsmedveten, intresserad av människan i flygsystemet och har förmågan att självgående driva dina arbetsuppgifter framåt? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
I rollen som systemingenjör kommer du att tillhöra arbetsgruppen Aircrew Equipment System 39 (AES39), som arbetar med flygsäkerhetsmateriel till JAS 39 Gripen, specifikt flygförarens utrustning.
Flygförarens utrustning består av exempelvis produkter som flyghjälmar, oxygenmasker, g-dräkter, överlevnadsjackor, flygkängor, underhållsutrustning/ GSE och integrerade tillbehör. Utrustningen ska ge operativ förmåga samt förmåga att överleva en utskjutning och efterföljande räddning. Viss utrustning har också direkta gränssnitt mot flygplanet via inkopplingar.
Dina arbetsuppgifter innefattar att både stödja Försvarsmakten i driftfrågor och delta i anskaffning och efterföljande överlämningar. Enskilda driftärenden och anskaffningar drivs i projektform.
Rollen innebär tekniskt dokumentations- och utredningsarbete samt underhållberedningar och framtagning av b.la. anvisningar. I anskaffning kommer du vara delaktig i att tidigt analysera och sammanställa Försvarsmaktens behov, formulera kravställning till upphandling samt följa upp leverans mot leverantör och överlämning till Försvarsmakten.
Tjänsten är placerad i Stockholm eller Linköping. Resor, framför allt inrikes, förekommer.
Om dig
Du är utbildad högskoleingenjör eller har annan relevant utbildning eller erfarenhet vi bedömer likvärdig, till exempel arbetat inom Försvarsmakten/ FMV (Försvarets materielverk) eller i industrin med komplexa system.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet från något av områdena tekniskt dokumentationsarbete, utredningsarbete, kravspecifikationsarbete, integration av människor i komplexa system eller underhållsberedningar. I rollen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift samt goda kunskaper i Officepaketet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tekniskt projekt- eller systemarbete inom flygsystemsområdet alternativt att du tidigare arbetat med flygsäkerhetsmateriel. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av storlekssystem, arbetsmiljöarbete, materialkunskap inom textil/metall/ elektronik, kvalitetsarbete, konfigurationsledning, ändrings- och riskhantering eller tekniskt systemarbete. Har du tidigare erfarenhet av offentlig upphandling eller FMV/Försvarsmaktens arbetssätt är det fördel.
Som person trivs du med att arbeta i team, skapa engagemang och delaktighet i din arbetsgrupp. På FMV arbetar vi systematiskt med komplexa frågor, därför är det viktigt att du arbetar strukturerat, kan prioritera och tar ansvar för dina uppgifter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Vi driver projekt för vidmakthållande och utveckling av JAS 39 Gripen för både Försvarsmakten och exportkunders räkning. Med utgångspunkt från våra uppdragsgivares behov både leder vi och upphandlar utveckling, systemstöd och underhåll av Gripensystemet och dess ingående delar. Du kommer arbeta i vår arbetsgrupp AES39 som idag består av produktledare, projektledare och systemingenjörer placerad i Stockholm och Linköping. Produktföreträdaren har det övergripande produktansvaret för flygförarutrustningssystemet och dess livscykel i arbetsgruppen. Projektledaren leder anskaffning och annan verksamhet utifrån verksamhetens behov. Arbetsgruppen har daglig kontakt och reser i snitt 1 dag/vecka inrikes.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-29.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Thomas Kihlström och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta David Helenius-Bylander på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9478318